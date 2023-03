Chiriţoiu: Avizăm HG de plafonare a preţurilor RCA

Consiliul Concurenţei avizează proiectul de Hotărâre de Guvern privind plafonarea preţurilor, singura recomandare fiind să existe o limitare şi la costul reparaţiilor, a declarat, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

„O să dăm avizul în această după-amiază şi vom spune în esenţă ceea ce am şi declarat public până acum: că suntem de acord în principiu cu plafonarea, că se justifică, dat fiind şocul ăsta în piaţă cu o companie cu 30% cotă de piaţă, deci aproape unul din trei şoferi va trebui să schimbe compania la care are poliţa de asigurare. Şi atunci are sens să venim cu o măsură de plafonare pe câteva luni”, a spus Chiriţoiu, potrivit Agerpres.ro.

El a subliniat că este bine că se plafonează nu numai preţul la poliţa RCA, ci şi elementele de cost care duc la acel preţ, dar că ar trebui să existe o limitare şi la costul reparaţiilor.

„Este bine că nu plafonăm numai rezultatul final, poliţa RCA, ci şi elementele de cost care duc la preţul acela, pentru că nu poţi să plafonezi numai rezultatul, fără să te uiţi la componentele acelui rezultat. Da, e bine că avem o limitare stabilită la comisioanele pe care le au brokerii, avem o limitare la costul maşinii de înlocuire, la chiria pe zi pentru maşina de înlocuire. Dar, pe aceeaşi logică, ar trebui să avem o limitare şi la costul reparaţiilor, atât la piese cât şi la manoperă. Aceasta e singura noastră recomandare. Deci, avizăm acest această Hotărâre de Guvern de plafonare, dar avem recomandarea s-o extindă, să includă şi costul reparaţiilor”, a explicat preşedintele Consiliului Concurenţei.

Acesta a subliniat că scopul plafonării este acela de a linişti lucrurile, de a trece panica şi companiile să îşi poată face calcule.

„Deci tocmai asta este ideea: plafonăm acum ca să n-avem acum o explozie de preţuri şi aşteptarea este ca, în câteva luni, lucrurile se aşeze, să se calmeze şi atunci când se termină perioada de plafonare să n-avem o explozie a preţului”, a punctat Chiriţoiu.