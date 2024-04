Remember me – Eterna strălucire a uitării își va aștepta primii spectatori în 15 și 29 aprilie, fiind găzduit de Teatrul Național București (Sala Media și Sala Atelier).

Spectacolul este o producție The Creative Moustache, regia și adaptarea fiind semnate de Monica Pop. Povestea celebrului film Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) prinde viață, într-o formulă inovatoare și originală, și își va purta spectatorii într-o călătorie în timp, explorând diferite fațete ale unor mari teme universale, cu o echipă de actori dinamici: Axel și Andreea Moustache, într-o estetică aparte, grație scenografei Daniela Banciu.

Captiv în propria minte, Joel trece printr-o călătorie tulburătoare prin abisurile trecutului cu bucurii, suferințe și sentimente de mult uitate. Iar Clementine îi iese mereu în cale: aceeași dar diferită, străină și totuși cunoscută și îl atrage ca un magnet, dincolo de rațiune în noaptea uitării.

Printre temele principale abordate de spectacol se numără necesitatea suferinței pentru a te dezvolta ca individ, integrarea suferinței ca pe un fapt firesc în viață. Sunt ridicate întrebări esențiale, legate de cum să abordăm pierderea unor persoane dragi, despărțirea de oameni, obiecte sau obiceiuri înrădăcinate. Într-o lume în care Uitarea selectivă ar fi posibilă, ar fi de preferat să optăm pentru a șterge din memorie motivele suferinței? Ar fi mai bine să alegem să ne anesteziem suferința prin uitare, pe ideea – Ce nu știi nu te rănește, sau ar trebui să înfruntăm realitatea cu luciditate și claritate, riscând să purtăm întreaga viață după noi povara suferinței? Cât de mult ne alegem destinul, prin liber arbitru, și cât de mult acesta e determinat de impulsuri și factori lăuntrici care ne ghidează fără să ne dăm seama? Întrebări ce pot conduce la dezbateri nesfârșite, care au incitat mințile filosofilor, culminând cu amor fati-ul lui Nietzsche, întrebări care sunt la fel de actuale și arzătoare și pentru oamenii din epoca contemporană. Spectacolul se anunță a fi unul viu, dinamic, complex: subiecte profunde, stratificate, multiple planuri spațio-temporale, o scenografie care se metamorfozează creând spații multiple, proiecții video (datorate lui Constantin Șimon), un univers sonor bogat.

“Ideea de a crea un spectacol după această poveste celebră a venit destul de spontan, într-o discuție de tip brainstorming pe care o aveam împreună cu actorii Axel și Andreea Moustache. Când s-a rostit numele acestui film am tresărit, o parte din mine a strigat – Asta e!, în aceeași secundă, fiindcă mi-am adus aminte cum mă răscolise filmul cu ani în urmă, și am realizat cât de mult potențial dramatic are subiectul. Iar combinația de SF, dragoste, umor, dramă, suspans, împreună cu firul narativ complex și stratificat conținut de această poveste m-au convins! Așadar, am știut că va fi o provocare dificilă dar minunată să realizăm acest proiect împreună, și așa și e! Pe măsură ce lucram la scenariu mi-am dat seama că mă regăsesc mult în dilemele ridicate de temele principale, defapt, că ne regăsim cu toții. Toți suferim, uneori, și am vrea să găsim un leac pentru asta, să ne anesteziem sentimentele sau gândurile într-un fel. E interesant de explorat care ar fi consecințele acestei uitări induse, cât de mult ne-ar influența ea destinul și dacă ne-ar face cu adevărat fericiți. Se află fericirea în iluzie sau în adevăr?” (Monica Pop)

O călătorie incredibilă, presărată cu umor și suspans, aventură și fantezie, o poveste de iubire intensă ce transcende limitele de timp și de spațiu. O inedită punere în scenă ca variantă teatrală a uneia dintre cele mai îndrăgite și memorabile povești de dragoste din istoria cinematografiei.

Acum este momentul să faceți cunoștință cu echipa de creație a acestui spectacol curajos.

Monica Pop – Regizor “Remember Me”

Monica Pop este regizor de teatru și dramaturg, evidențiindu-se prin creații teatrale inedite și un stil artistic cu nuanțe de mister, fantastic, suspans, nu fără a lipsi umorul! În spectacolele sale, se ciocnesc emoțiile profunde ale realității imediate, cu lumea visului și imaginarului. A regizat spectacolele: „LO-LI-TA a LO-VE story” la Teatrul Apropo, București, „Durata medie de viață a mașinilor de spălat” la Teatrul Alexandru Davila Pitești, „Noi nu ne potriveam gloanțelor” și „Evadăm” la Asociația Hearth București, „Cineva are să vină” la Teatrul Tony Bulandra Târgoviște, „Tectonica norilor” la Teatrul Nou București.

În urma absolvirii Facultății de Teatru și Film, din Cluj-Napoca, specializarea Regie teatru, licență (2017) și master, a făcut asistență de regie pentru spectacole precum: „Experimentul P”, regia Alexander Hausvater, „Antigona”, regia Mc Ranin. Pe lângă regie, este pasionată și de scris și actorie, și este formator artistic la Grădinița Bunavestire din București.

Cronici: “Tânăra regizoare Monica Pop dă dovadă de o (poate pentru unii surprinzătoare) maturitate și face o punere în scenă aproape perfectă.” Mihai Gîndu în Curierul Național

“Monica Pop a adus cu sine un suflu nou, o briză de mister, de fantezii și dorințe care prind viață când ”cineva are să vină”. Oana Grigore in Artele Spectacolului

“Spectacolul este unul dur, greu, la care mă gândesc de aproape două luni de când l-am văzut. Monica Pop a gândit prima scenă a spectacolului într-un mod foarte inteligent, introducând spectatorii treptat în atmosferă și făcându-i părtași la zbuciumul interior al lui Humbert. Îmi place foarte mult abordarea în care se întamplă lucuri pe scenă pe măsură ce spectatorii intră în sală și își ocupă locurile. Mi se pare o modalitate foarte inteligentă de a introduce spectatorul în universul spectacolului.”

Paul Duțu în Paul Duțu Blog

“O regizoare talentată, o actriță versatilă, o scriitoare sensibilă și o mamă devotată. Cu o carieră impresionantă și o energie debordantă, Monica Pop ne inspiră prin diversitatea proiectelor sale și prin modul în care reușește să echilibreze viața profesională cu cea personală.”

Claudiu Neacșu în Interviul de zece

Axel Moustache – În rolul lui Joel din “Remember me”

Axel Moustache a studiat actoria la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale București (2000-2004), la clasa profesorilor Adrian Pintea, Adrian Titieni și Florin Grigoraș.

A jucat în filme artistice sau de televiziune, alternând rolurile comice foarte dragi cu cele de dramă, în care a culminat. Nominalizat de la prima apariție ca „Cel mai mai bun actor de film la debut” pentru rolul Hans Adolf din coproducția Germania-Austria-România-Ungaria „Cocoșul decapitat”, Axel Moustache este la ora actuală reprezentat pentru producții de film internaționale de către agenția Baumbauer Actors din Germania.

Din rolurile preferate la Teatrul Național, reamintim: timidul Petre Dinu din Titanic Vals (regia Dan Tudor), Fotograful pus pe fapte din Preșul (regia Mircea Cornișteanu), naivul tânăr evreu Cohen din Indispensabilii (regia Alex Mihail), Păcală cel pus pe șotii din Ivan Turbincă (regia Ion Sapdaru) sau simpaticul Lodowick din Eduard III-lea (regia Alexandru Tocilescu).

De asemenea îl puteți vedea în producțiile The Creative Moustache în roluri ca: Ion din Ion merge la Hollywood (regia Alex Mihail), Serge din Artă (regia Teodora Câmpineanu) sau Lomov din Cerere în căsătorie (regia Alexandru P. Rusu), iar în acest spectacol, Axel Moustache, va interpreta rolul lui Joel Barish.

Andreea Moustache este dublu licențiată în specializările Arta Actorului și Păpuși-Marionete, absolventă a masteratului de Pedagogie Teatrală, de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”.

Personalitatea explozivă și talentul nativ i-au format o experiență vastă în domeniul artistic, având deja 7 premii în palmares și onoarea de a fi învățat de la cei mai buni, acumulând cunoștințe în teatru, animație, film, pantomimă și improvizație. Este pasionată de teatrul muzical și teatru-dans, genurile teatrale în care își poate etala energia pozitivă neîntreruptă de care publicul s-a bucurat urmărind-o în nenumărate producții de la Teatrul Național în cadrul trupei PasseParTout și Opera Comică. De asemenea, lucrează ca instructor teatral și coordonează ateliere de teatru de peste 9 ani, făcându-se iubită de orice grupă de vârstă cu care interacționează.

De asemenea o puteți vedea în producțiile The Creative Moustache: în spectacolul ”Năpasta” va interpreta rolul Ancăi, în „Cerere în Căsătorie” – Natalia, iar în „Remember me” pe Clementine.

Daniela Banciu – Scenograf “Remember me”

Banciu Daniela este scenografa acestui spectacol, nefiind la prima colaborare cu regizoarea Monica Pop, printre care: “Noi nu ne potriveam gloantelor” si “Evadam”.

Ea a terminat liceul de Arte “George Georgescu”, secția de Arte Plastice/ Pictură de șevalet. Dupa care a absolvit UNATC în anul 2019, departamentul scenografie.

În prezent, ea este și Graphic Designer, unde își dezvoltă abilitățile și pasiunea pentru creație. Deși se concentrează în principal pe partea de grafică, Daniela este întotdeauna deschisă să se implice în proiecte care îi stimulează creativitatea.

Spectacolul „Remember me” pe lângă stralucire, seninătate, uitare, suferință… vă propune teme de reflexie și poate întrebări ca:

Dacă ai putea alege să îți ștergi din memorie toate amintirile dureroase, ai face-o?

Dar dacă asta ar însemna să ștergi și cele mai frumoase amintiri, ai mai face-o?

O călătorie incredibilă, presărată cu umor și suspans, o poveste de iubire intensă ce transcende limitele de timp și de spațiu. Cât de mult ești în stare să lupți pentru iubire?

Spectacolul Remember me – Eterna strălucire a uitării – este o adaptare după celebrul film Eterna strălucire a minții neprihănite (2004) cu Jim Carrey și Kate Winslet în rolurile principale.

O inedită punere în scenă ca variantă teatrală a uneia dintre cele mai îndrăgite și memorabile povești de dragoste din istoria cinematografiei.

Distribuția:

Andreea Moustache

Axel Moustache

Regia:

Monica Pop

Scenografia:

Daniela Banciu

Design afiș:

Andreea Moustache

Spectacolul este produs de The Creative Moustache și găzduit de Teatrul Național București.

