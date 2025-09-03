VIDEO. Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, alături de Xi Jinping și Vladimir Putin

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-au flancat pe Xi Jinping la o paradă masivă de forță militară desfășurată miercuri la Beijing, încheind o săptămână de spectacole diplomatice ale președintelui chinez și ale aliaților săi împotriva Occidentului, scrie AFP. Spre surpinderea multora, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au fost și ei prezenți.

Într-o scenă fără precedent, Xi și-a strâns mâinile cu amândoi și a purtat conversații cu ei în timp ce mergeau pe covorul roșu de la Piața Tiananmen, Putin aflându-se la dreapta lui Xi și Kim la stânga.

Evenimentul, organizat aparent pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a oferit lui Xi ocazia să pună în scenă un spectacol grandios, să arate puterea militară a Chinei și să adune lideri prietenoși pentru a transmite un mesaj restului lumii.

Deschizând parada, președintele Xi a avertizat că lumea se confruntă în continuare cu „alegerea între pace și război”, dar a adăugat că China este „de neoprit”.

Racheta balistică intercontinentală DF-5C a Chinei, cu o rază de acțiune de 20.000 de kilometri, a fost printre cele mai vizibile arme expuse în cadrul paradei.

Evenimentul, extrem de coregrafiat, a primit reacții critice din partea fostului președinte Donald Trump, care i-a acuzat pe cei trei lideri că complotează împotriva Statelor Unite.

„Transmit cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce complotați împotriva Statelor Unite ale Americii,” a scris Trump pe platforma Truth Social.

Echipamente militare expuse

Pe parcursul paradei de 90 de minute, Xi Jinping a inspectat trupele și tehnica militară dintr-o limuzină decapotabilă pe vasta Bulevard Chang’an din Beijing, înainte de a se întoarce la locul său de pe tribuna de deasupra portretului iconic al lui Mao Zedong de la intrarea în Orașul Interzis.

O colecție impresionantă de vehicule militare și arme grele a trecut pe lângă demnitari, iar imaginile cu mii de soldați în uniforme impecabile, mărșăluind în formații perfecte și sărind în și din vehicule, au fost difuzate de mass-media de stat.

Pe lângă rachetele intercontinentale, printre echipamentele expuse s-au aflat drone subacvatice și rachete supersonice.

Locuitorii din Beijing au ieșit pe străzi pentru a vedea o trecere spectaculoasă a aeronavelor de război și elicopterelor, unele formând cifra „80”.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Descoperiți influencerul francez care își propune să facă șahul atrăgător și la modă

Milioane de chinezi au fost uciși în timpul războiului prelungit cu Japonia imperială în anii 1930–1940, care a devenit ulterior un conflict global după atacul de la Pearl Harbor din 1941.

Săptămână de vârf diplomatic

Toată lumea a urmărit modul în care Xi, Putin și Kim – care rareori părăsește Coreea de Nord secretă – au interacționat între ei, dar transmisia mass-media de stat a arătat doar rare momente cu cei trei împreună, iar jurnaliștii străini au fost ținuți la distanță și li s-a interzis să filmeze sau să fotografieze liderii.

Evenimentul a fost punctul culminant al unei săptămâni intense pentru Xi, care a găzduit mai mulți lideri eurasiatici la un summit menit să poziționeze China în centrul relațiilor regionale.

Clubul celor 10 țări, numit Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), se prezintă ca un model de colaborare non-occidental și își propune să fie o alternativă la alianțele tradiționale.

În timpul summitului, Xi a criticat „comportamentele de intimidare” ale anumitor țări – o referire voalată la Statele Unite –, în timp ce Putin a apărat ofensiva Rusiei în Ucraina, acuzând Occidentul că a provocat conflictul.

Mulți dintre invitații de la reuniunea din Tianjin, inclusiv Putin, președintele belarus Alexander Lukașenko și alți lideri, l-au însoțit pe Xi la parada de la Beijing.

Totuși, niciun oficial occidental important nu s-a aflat printre cei aproximativ douăzeci de lideri mondiali prezenți la eveniment.

Influență politică

Securitatea din jurul Beijingului a fost întărită, cu drumuri închise, personal militar postat pe poduri și colțuri de stradă, și kilometri întregi de bariere albe de-a lungul bulevardelor largi ale capitalei.

China a prezentat parada ca un simbol al unității, iar prezența lui Kim marchează prima dată când este văzut alături de Xi și Putin la același eveniment. Este doar a doua călătorie în străinătate a liderului nord-coreean în șase ani.

Kim a fost însoțit de fiica sa, Kim Ju Ae, fotografiată la sosirea la Gara din Beijing, și de sora sa, Kim Yo Jong, surprinsă de AFP la un prânz oficial miercuri.

Putin și Kim au avut discuții după paradă, în cadrul cărora președintele rus l-a felicitat pe Kim pentru trimiterea de soldați nord-coreeni care să ajute Rusia în conflictul din Ucraina.

Lam Peng Er, cercetător principal la East Asian Institute din cadrul National University of Singapore, a declarat că vizita lui Kim „arată nord-coreenilor și lumii că are prieteni puternici în Rusia și China, care îl tratează cu respect”.

„China arată, de asemenea, că are puterea de a convoca și influența politică pentru a-i aduce împreună pe Putin și Kim Jong Un,” a spus el pentru AFP.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.