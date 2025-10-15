VIDEO. Ursula von der Leyen îndeamnă Serbia să se alinieze sancțiunilor UE împotriva Rusiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Serbia trebuie să „fie concretă în privința aderării” la UE, subliniind necesitatea respectării statului de drept, reformelor electorale, libertății presei și alinierea la sancțiunile împotriva Rusiei, scrie AFP.

Trebuie să vedem o mai mare aliniere în politica noastră externă, inclusiv în privința sancțiunilor împotriva Rusiei, a afirmat von der Leyen în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele sârb Aleksandar Vucic, la Belgrad.

Președintele sârb a adoptat de ani de zile o strategie diplomatică de echilibru între Uniunea Europeană și legăturile strânse cu Rusia, precum și cu China, care a investit semnificativ în minele din Serbia.

Von der Leyen a subliniat că reformele necesită „răbdare și perseverență”, dar a îndemnat-o pe conducerea sârbă să adopte o abordare incluzivă și să pună bazele unei „societăți mai stabile și mai pașnice”.

În ultimul an, Serbia a fost zguduită de proteste masive împotriva guvernului, declanșate de prăbușirea fatală a acoperișului unei gări, eveniment care a generat acuzații de corupție și apeluri pentru alegeri anticipate.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Momentul în care Maria Corina Machado a aflat că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

Sancțiunile americane împotriva Rusiei au afectat dur sectorul petrolier sârb, cea mai mare companie de profil fiind vizată de măsurile întârziate implementate recent. În plus, contractul de gaze dintre Belgrad și Moscova expiră la sfârșitul anului, iar von der Leyen a subliniat sprijinul acordat țărilor europene în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Aceasta a avut un impact devastator în întreaga noastră Europă, dar am gestionat situația împreună. Uniunea Europeană a extins aceleași măsuri de solidaritate partenerilor noștri din Balcanii de Vest ca și statelor membre proprii, a adăugat von der Leyen.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.