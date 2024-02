VIDEO. Un DJ nevăzător sparge bariere în lumea muzicii dance

DJ Artin Akhavan, pe numele de scenă DJ Artin, își începe emisiunea radio ca orice alt prezentator de radio. Publicul său nu are de unde să știe că tânărul de 29 de ani este orb, dar asta nu îl împiedică să producă muzică și să o difuzeze în emisiunea sa.

“Mă bucur să vă avem alături de noi. Acesta este Blind Dance Radio. Numele meu este DJ Artin”, spune de fiecare dată când își începe emisiunea.

“Practic, vreau să încurajez fiecare artist care are un handicap să iasă în public cu curaj și să își arate abilitățile și să își dezvolte aptitudinile, promovând în același timp ideea de incluziune. Cu alte cuvinte, toată lumea are oportunitatea de a face parte din ceva măreț. Toată lumea are oportunitatea, indiferent dacă este oarbă sau în scaun cu rotile sau are orice alt handicap, de a participa și de a se dezvolta,” spune Artin Akhavan, DJ.

O tastatură specială care traduce comenzile computerului în Braille este cam singurul ajutor tehnic de care are nevoie.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!