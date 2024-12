VIDEO. Ultimele verificări pentru focurile de artificii din noaptea de Anul Nou din Londra

Suntem cu siguranță mândri să fim implicați în cel mai mare spectacol, cu siguranță din țară, dacă nu chiar din Europa. Personal, am lucrat și am planificat asta încă din luna august a acestui an cu echipa de creație din biroul primarului și cu Identity, cu care lucrăm, compania de producție implicată în livrarea evenimentului, care a venit cu tema și care a creat coloana sonoră, a spus Darryl Fleming.