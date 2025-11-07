VIDEO. UE restricționează vizele pentru cetățenii ruși din cauza războiului din Ucraina

Uniunea Europeană anunță reguli mai stricte pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși, ca parte a măsurilor de consolidare a securității, în contextul „actelor de sabotaj” și al războiului din Ucraina, notează AFP.

Noile măsuri prevăd proceduri mai riguroase de verificare a solicitărilor de viză, cu accent pe evaluarea riscurilor de securitate și a legăturilor aplicanților cu activități considerate periculoase pentru statele membre ale UE.

Oficialii europeni subliniază că aceste restricții nu sunt menite să afecteze cetățenii obișnuiți neimplicați în conflicte sau acțiuni ilegale, ci să împiedice potențiale amenințări în contextul escaladării tensiunilor generate de războiul din Ucraina și de incidentele recente de sabotaj.

Decizia va fi aplicată în toate ambasadele și consulatele UE, iar autoritățile se așteaptă la o creștere a cererilor de informații și clarificări din partea cetățenilor ruși afectați.

