VIDEO. Ucraina și Rusia lansează atacuri soldate cu victime, în timp ce negociatorii încearcă să finalizeze un acord de pace

Rusia a lansat în cursul nopții un val masiv de rachete și drone asupra Kievului, atac soldat cu șase morți, au anunțat autoritățile ucrainene. În paralel, trei persoane au fost ucise în regiunea rusă Rostov, în urma unor lovituri ample atribuite Ucrainei, potrivit oficialilor locali, notează AFP.

Escaladarea schimburilor de foc survine pe fondul presiunilor diplomatice tot mai puternice. Președintele american Donald Trump a acordat inițial Kievului termen până pe 27 noiembrie – data când SUA marchează Ziua Recunoștinței – pentru a răspunde propunerii sale de încheiere a conflictului.

Planul și calendarul avansat de Washington au generat însă rezerve considerabile în rândul liderilor europeni, care consideră abordarea insuficient consultată și dificil de aplicat în actualul context de securitate.

