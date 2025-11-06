VIDEO. Șeful NATO, Mark Rutte, numește istorică creșterea cheltuielilor de apărare în fața unor amenințări reale și durabile

Șeful NATO, Mark Rutte, a minimalizat miercuri îngrijorările legate de decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele din România, subliniind că astfel de ajustări fac parte din dinamica normală a desfășurării militare.

Rutte a precizat că aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne în continuare în România, iar retragerea nu semnalează o reducere a angajamentului SUA față de apărarea Europei, mai ales în contextul tensiunilor cu Rusia, notează AFP.

Decizia vine pe fondul unei revizuiri globale a desfășurărilor militare americane, care a generat speculații privind angajamentul administrației Trump față de aliații europeni din NATO. Administrația americană ia în calcul redistribuirea unor forțe pentru a se concentra mai mult pe provocări precum China, însă Rutte a asigurat că poziția trupelor americane în Europa rămâne una semnificativă, mai mare decât în anii precedenți.

Pe de altă parte, Donald Trump a criticat în trecut aliații NATO pentru cheltuieli insuficiente în domeniul apărării, iar alianța a încercat să obțină sprijinul său prin promisiunea creșterii cheltuielilor militare. În acest context, ajustarea trupelor din România este privită ca o măsură logistică și nu ca o retragere strategică din regiune.

