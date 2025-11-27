5.7 C
VIDEO. Rusia condamnă opt persoane la închisoare pe viață pentru explozia podului Crimeea din 2022

Un tribunal rus a condamnat joi opt persoane la închisoare pe viață pentru exploziile masive din 2022 care au distrus parțial podul Crimeea, un atac despre care atât Kievul, cât și Moscova au declarat că a fost organizat de serviciile secrete ucrainene, scrie AFP.

Cinci persoane și-au pierdut viața atunci când podul de 19 kilometri, care leagă peninsula Crimeea de Rusia, a fost lovit de o bombă plasată într-un camion pe 8 octombrie 2022, la opt luni după ce Moscova a atacat Ucraina.

Ulterior, Kievul și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, afirmând că acestea vizau împiedicarea logisticii Moscovei.

Peninsula Crimeea – anexată de Rusia în 2014 – a fost o rută cheie de aprovizionare pentru trupele ruse care luptă în sudul Ucrainei.

„Acești inculpați au fost găsiți vinovați și condamnați la închisoare pe viață”, a transmis Tribunalul Militar Sudic din Rostov-pe-Don pe Telegram.

Bărbații au fost judecați într-o ședință închisă a tribunalului militar.

Ei și-au susținut nevinovăția pe parcursul întregului proces, iar un avocat a declarat pentru presa de stat că decizia va fi contestată în apel.

Podul este considerat de ambele părți, Ucraina și Rusia, un simbol al anexării Crimeei de către Moscova în 2014.

Președintele Vladimir Putin a inaugurat personal podul în 2018 – chiar conducând un camion peste el.

Moscova susținea că traversarea este sigură, în ciuda războiului, dar podul a fost ținta mai multor atacuri pe durata conflictului.

Bărbații au fost acuzați de comiterea unui „act terorist” soldat cu decese și de obținerea ilegală de arme în cadrul unui grup organizat. Doi dintre ei au fost, de asemenea, acuzați de contrabandă cu explozibili.

