VIDEO. Președintele Chinei, Xi Jinping, avertizează asupra „mentalității de Război Rece”

Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat că lumea a intrat „într-o nouă perioadă de turbulențe” și a avertizat împotriva unei „mentalități de Război Rece”, în timpul discursului susținut în fața membrilor Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) și a țărilor invitate, la un summit desfășurat la Tianjin, scrie AFP.

Xi Jinping a subliniat că, într-un context internațional marcat de conflicte, instabilitate și rivalități geopolitice tot mai evidente, statele ar trebui să renunțe la logica blocurilor și la confruntările ideologice.

Liderul chinez a insistat asupra necesității cooperării multilaterale, a dialogului și a promovării unei „securități comune”, avertizând că adoptarea unei mentalități de tip Război Rece nu va face decât să adâncească diviziunile și să împiedice găsirea unor soluții pașnice la provocările globale.

