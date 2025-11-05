VIDEO. Pompierii evacuează răniții după incendiul dintr-un cămin de bătrâni din Bosnia, soldat cu unsprezece morți

De către

Un incendiu izbucnit într-un cămin de bătrâni din nord-estul Bosniei a provocat moartea a 11 persoane și a rănit cel puțin 30, au anunțat miercuri autoritățile, pe măsură ce anchetatorii continuă să stabilească cauzele izbucnirii focului, notează AFP.

Tragedie în Bosnia

Poliția a confirmat că bilanțul victimelor a crescut peste noapte la centrul din Tuzla, un oraș situat la aproximativ 80 de kilometri nord-est de Sarajevo, după ce incendiul a izbucnit marți seara, 30 de persoane fiind încă internate în spital.

Printre răniți se află cinci pompieri și trei polițiști.

Incendiul a izbucnit la etajul al șaptelea al clădirii căminului de bătrâni din centrul Tuzlei, în jurul orei 20:45 (19:45 GMT), și a fost adus sub control după aproximativ o oră.

Mass-media locală a raportat că mulți dintre rezidenți erau imobilizați la pat și bolnavi.

Imagini de la fața locului arătau flăcări ieșind pe geamurile etajului superior al clădirii.

Mă culcasem când am auzit un trosnet. Nu știu dacă erau geamurile camerei mele care se spărgeau. Locuiesc la etajul trei… M-am uitat pe fereastră și am văzut materiale arzând căzând de sus. Am fugit în hol. La etajele superioare sunt oameni imobilizați la pat, a declarat Ruza Kajic, o locuitoare a căminului, pentru radiodifuzorul național BHRT.

Mirsad Bakalovic, directorul căminului, a declarat agenției de presă Fena că și-a oferit demisia după incendiu.

Este singurul lucru omenesc pe care îl pot face, cel puțin atât în această tragedie. Inima mea este alături de familiile victimelor. Noaptea trecută a fost un eveniment cu adevărat dificil, o tragedie nu doar pentru orașul Tuzla, ci pentru întreaga Bosnie, a spus Bakalovic, vizibil emoționat.

Anchetatorii lucrează în continuare pentru a stabili cauzele incendiului și pentru a identifica persoanele decedate, a declarat purtătorul de cuvânt al procuraturii, Admir Arnautovic.

Identificarea cadavrelor se va realiza pe parcursul zilei, a precizat Arnautovic.

Premierul Federației Bosnia și Herțegovina, Nermin Niksic, a declarat pentru BHRT că incendiul a fost un „dezastru de proporții enorme”, în timp ce președintele președinției tripartite, Zeljko Komsic, a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

