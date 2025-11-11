VIDEO. Poliția peruviană a confiscat peste 6 tone de înotătoare de rechin

Poliția peruviană a confiscat „peste 6 tone de înotătoare de rechin” în Callao, Lima, un ingredient foarte căutat pentru supe și preparate afrodiziace, care urmau să fie exportate ilegal în Asia, potrivit Direcției Naționale de Investigații Penale.
CITEȘTE ȘI – VIDEO. UE restricționează vizele pentru cetățenii ruși din cauza războiului din Ucraina
Autoritățile au precizat că operațiunea a vizat rețele de contrabandă specializate în traficul de produse marine protejate, iar capturarea înotătoarelor de rechin reprezintă una dintre cele mai mari confiscări din ultimii ani în Peru. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și pentru prevenirea unor astfel de activități ilegale pe viitor.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.