VIDEO: Omul care a împărtășit lumii protestele COVID din China

Atunci când protestele din China împotriva restricțiilor COVID au izbucnit la sfârșitul lunii noiembrie, un chinez de 30 de ani, care locuia într-un apartament din nordul Italiei, a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de informații despre această dramă, prin intermediul unui singur cont de Twitter.

Twitter-ul lui Li, „Teacher Li is Not Your Teacher” devenit o senzație pe internet pe măsură ce a postat detalii și imagini ale protestelor cetățenilor din toată China, împotriva măsurilor COVID-19 ale guvernului.

„Motivul pentru care nu mă pot opri este că acest cont a devenit un simbol al libertății de exprimare a poporului chinez. Reprezintă lucrurile pe care trebuie să le știm și lucrurile pe care vrem să le știm. Reprezintă dreptul nostru de a ști. Reprezintă dorința noastră de a vorbi și de a ne exprima. Simt că este datoria mea”, spune Teacher Li, critic și pictor chinez.

Li folosește rețelele private virtuale (VPN) pentru a ocoli Marele Firewall al Chinei, pentru a accesa conținut interzis.

El spune că, în perioada de vârf a protestelor, posta la fiecare câteva minute.

„În trecut, chinezii nu erau dispuși să se exprime, pentru că știau că este foarte periculos. De exemplu, atunci când scriați online numele unor persoane, erați interogat de poliție. De data aceasta, am văzut mulți oameni scandând în fața poliției.

Pe de o parte, oamenii și-au dat seama că se pot exprima, pe de altă parte, toate nemulțumirile care au fost reprimate atât de mult timp îi vor împinge, de asemenea, pe oameni să se exprime.

Pentru că oamenii nu au fost dispuși să vorbească în ultimii 30 de ani, au multe lucruri de spus. Dar cred că prin această fisură, această deschidere, tot mai mulți oameni vor ieși să își exprime nemulțumirile.”

Protestele recente din China sunt considerate pe scară largă ca fiind un punct de cotitură pentru o relaxare a restricțiilor stricte ale COVID.

Marea majoritate a protestatarilor s-au opus măsurilor „zero-COVID”, iar un număr mai mic a cerut înlăturarea lui Xi Jinping sau a Partidului Comunist Chinez.

Autoritățile chineze au păstrat în mare parte tăcerea cu privire la proteste. Li spune că contul său de Twitter l-a pus într-o poziție vulnerabilă.

El a primit amenințări cu moartea, în timp ce familia sa de acasă a fost interogată de poliție.

„Cel mai important lucru nu este viața mea, ci securitatea acestui cont. Chiar dacă acest cont nu mai este sigur sau dacă este șters, a început conștientizarea oamenilor de a vorbi, de a se exprima. Sunt atât de mulți bloggeri pe Twitter. Toată lumea poate face acest gen de lucruri, nu doar eu. Prin urmare, sunt foarte speriat, dar în același timp nu mi-e frică,” a spus el.

