VIDEO. Munții Spaniei încă ard: coloane de fum se ridică din ultimele focare

Uniunea Europeană se confruntă în 2025 cu cel mai devastator sezon al incendiilor de pădure de când există statistici oficiale. Peste 1,015 milioane de hectare au fost mistuite de flăcări până la 21 august, depășind recordul stabilit în 2017, când au ars 988.524 de hectare, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor EFFIS (European Forest Fire Information System).

Suprafața distrusă este mai mare decât întreg teritoriul Ciprului și continuă să crească, în condițiile în care Spania și Portugalia încă luptă cu focare masive.

Spania, epicentrul dezastrului

Cea mai afectată țară este Spania, unde peste 400.000 de hectare au ars, adică aproape 40% din totalul european. Vestul țării se confruntă cu incendii violente, care au provocat deja moartea a patru persoane.

Portugalia, în pragul unui nou record

Portugalia, țara cu cel mai grav bilanț istoric (563.530 ha în 2017), a depășit deja 274.000 de hectare arse – o premieră pentru această perioadă a anului.

România, Franța și alte state afectate

România se află pe locul trei în clasament, cu 126.000 de hectare distruse, în timp ce Franța a pierdut până acum 35.600 de hectare, în special în regiunea Aude, lovită de un incendiu uriaș la începutul lunii august.

În total, patru state membre – Spania, Cipru, Germania și Slovacia – au înregistrat în 2025 cel mai grav an al ultimelor două decenii.

Impact la nivel european și global

Pe lângă pagubele imense, incendiile au generat și un record de emisii de carbon. Până la 19 august, flăcările din 22 de state UE au eliberat 35 de megatone de CO₂, apropiindu-se de recordul absolut de 41 de megatone din 2017.

În afara UE, și Marea Britanie, dar și Serbia, raportează cel mai sever an de când se fac măsurători, în urma unor episoade de caniculă și secetă timpurii.

Bilanț uman

Deocamdată, numărul victimelor în Uniunea Europeană este estimat la 10 morți: doi în Cipru, unul în Franța și șapte în Peninsula Iberică. Este mult sub tragedia din 2017, când peste 200 de persoane și-au pierdut viața, însă autoritățile avertizează că sezonul incendiilor este departe de a se fi încheiat.

