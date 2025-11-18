VIDEO. Momentul în care Zelenski sosește la Madrid și vizitează Congresul Spaniei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea marți discuții cu premierul spaniol Pedro Sánchez și cu regele Felipe al VI-lea, în cadrul unei vizite menite să obțină noi angajamente de sprijin împotriva invaziei ruse, a transmis biroul șefului guvernului de la Madrid, notează AFP.

Potrivit sursei citate, Zelenski va aborda „chestiuni de interes comun” și va susține o declarație de presă alături de Sánchez, într-o vizită care „reconfirmă angajamentul total al Spaniei față de Ucraina, pe toate planurile”.

Liderul ucrainean urmează să aibă și o întâlnire cu parlamentarii celor două Camere ale legislativului spaniol, aceasta fiind a treia sa vizită într-una dintre cele mai fidele țări aliate Kievului.

Zelenski se află într-un turneu diplomatic în rândul aliaților occidentali, încercând să consolideze sprijinul militar și energetic al Ucrainei înaintea unei noi ierni, în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii critice, iar conflictul se apropie de al patrulea an.

Duminică, președintele ucrainean a semnat un acord privind gazele naturale cu Grecia, într-o încercare de a întări securitatea energetică a țării în sezonul rece.

Înainte de a ajunge în Spania, Zelenski se va întâlni luni la Paris cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru a discuta posibile noi livrări de armament.

