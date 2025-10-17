VIDEO. Momentul în care președintele Macron o primește pe Ursula la Palatul Elysee

Președintele francez Emmanuel Macron o primește pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Elysee, scrie AFP.
Președintele francez Emmanuel Macron a primit astăzi la Palatul Elysee pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o întâlnire ce marchează consolidarea dialogului între Franța și instituțiile Uniunii Europene.
Discuțiile au vizat teme prioritare pentru Europa, de la securitate și energie, până la reformele economice și provocările globale cu care se confruntă blocul comunitar.
