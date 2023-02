VIDEO – Medic sirian: „Lucrez de șase zile!”

Neurochirurgul Mostafa al-Yamany nu a părăsit spitalul în care lucrează în Idlib, în Siria, timp de șase zile. Micul spital de lângă punctul de trecere a frontierei Bab al-Hawa cu Turcia este locul unde au fost transportate multe dintre victimele cutremurelor de lunea trecută.

El explică decizia dificilă pe care a trebuit să o ia.

„În ziua cutremurului eram liber. Iar după dezastru a fost lansat un apel către toți medicii să se îndrepte spre spitale, iar eu am răspuns. Am început să lucrez luni dimineața, în dimineața cutremurului. Până astăzi, șase zile, am fost la spital și am lucrat non-stop. Sunt operații de făcut și de obicei sunt între sălile de operație și fac ture de la 8 dimineața și până în jurul orei 2 dimineața,” a spus el.

„Au fost multe cazuri foarte grele, unul dintre ele a fost un bebeluș de trei luni care și-a pierdut întreaga familie. El este singurul supraviețuitor și era în stare critică. L-am pus pe un ventilator. Are și alte răni la piept, la stomac și la cap”, a continuat acesta.

„Majoritatea pacienților, slavă Domnului, au fost tratați, dar sunt unii cărora nu le-a putut face nimic. Bineînțeles că resursele de care dispunem erau limitate în comparație cu amploarea dezastrului. Iar în această zonă, în zonele controlate de rebeli, nu avem infrastructura sau spitalele necesare pentru a primi un asemenea număr de pacienți. Sunt țări bine stabilite care nu au fost capabile să facă față unor astfel de situații”, a conchis acesta.

Cel puțin 36.000 de persoane ar fi fost ucise – dintre care peste 4.300 sunt în nord-vestul Siriei.

În Siria, dezastrul a lovit cel mai puternic în nord-vestul controlat de rebeli, lăsând din nou fără adăpost multe persoane care fuseseră deja strămutate de mai multe ori din cauza unui război civil vechi de zece ani.

În comparație cu zonele guvernamentale, regiunea a primit puține ajutoare.

