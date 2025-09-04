VIDEO. Macron și Zelenski deschid discuțiile privind apărarea Ucrainei, la Paris

Lideri europeni și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski s-au întâlnit joi la Paris pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Kiev în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, menit să pună capăt celor trei ani și jumătate de război declanșat de invazia Moscovei în 2022, scrie AFP.

Macron și Zelenski deschid discuțiile privind apărarea Ucrainei

Garanțiile pregătite de așa-numita „coaliție a celor dispuși”, încă păstrate sub secret, ar urma să includă instruire suplimentară pentru armata ucraineană și desfășurarea unor trupe europene în Ucraina. Măsurile au stârnit furia Rusiei. Acestea fac parte dintr-un efort condus de președintele francez Emmanuel Macron pentru a arăta că Europa poate acționa independent de Washington, după schimbările bruşte ale politicii externe americane sub Donald Trump.

Summitul, co-prezidat de Macron și premierul britanic Keir Starmer, are ca scop consolidarea planurilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui armistițiu, și clarificarea implicării SUA. Rusia a criticat aceste măsuri, iar președintele Vladimir Putin a afirmat că Moscova este pregătită să-și „rezolve toate sarcinile militar” dacă nu se ajunge la un acord și a subliniat că nu dorește trupe europene în Ucraina postbelică.

Europa este pregătită, pentru prima dată la acest nivel de angajament și intensitate, a declarat Macron, adăugând că pregătirile pentru garanții sunt finalizate, iar summitul de joi va avea ca scop aprobarea lor „politică”.

Totuși, nu există încă consens asupra acțiunilor concrete, unele țări, în special Germania, fiind reticente în a trimite trupe.

Președintele ucrainean a subliniat necesitatea unei „alianțe între Europa și Statele Unite”, considerând că garanțiile europene singure „s-ar putea să nu fie suficiente” pentru a preveni o nouă agresiune din partea lui Putin.

În paralel, liderii europeni își exprimă tot mai mult frustrarea față de refuzul lui Putin de a încheia un acord de pace, avertizând că războiul ar putea continua luni întregi. Cancelarul german Friedrich Merz l-a numit pe Putin „criminal de război” și a subliniat necesitatea unei atitudini ferme față de astfel de lideri.

Summitul de la Paris survine după vizitele recente ale lui Putin în China și SUA, unde a evidențiat progresele armatei ruse în Ucraina și s-a aflat în contexte simbolice de mare vizibilitate internațională, inclusiv întâlniri cu lideri precum Xi Jinping și Kim Jong Un.

