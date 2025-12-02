VIDEO. Locuitorii din Hong Kong își plâng victimele incendiului la aproape o săptămână după dezastru

Liderul din Hong Kong a declarat marți că un comitet independent va investiga cauzele celui mai grav incendiu din oraș din ultimele decenii, după ce autoritățile au descoperit că materialele de construcție neconforme au accelerat flăcările, scrie AFP.

Incendiul a cuprins săptămâna trecută șapte blocuri rezidențiale aflate în renovare, în partea de nord a orașului, ucigând cel puțin 156 de persoane, strămutând mii de oameni și alimentând cererile publice pentru responsabilitate.

Dintre cele 156 de persoane confirmate decedate, 29 nu au fost încă identificate, a declarat poliția jurnaliștilor marți. Alte 30 de persoane erau date dispărute.

Poliția a precizat că a arestat 15 persoane sub suspiciunea de omor din culpă, după ce o anchetă preliminară a arătat că plasa folosită pe schelele exterioare nu îndeplinea standardele de rezistență la foc.

Voi înființa un comitet independent care să realizeze o analiză cuprinzătoare și aprofundată pentru a reforma sistemul de construcții și pentru a preveni tragedii similare în viitor, a declarat liderul orașului, John Lee, într-o conferință de presă.

Comitetul va fi condus de un judecător pentru a-i asigura independența și credibilitatea, a adăugat el.

Cei vinovați au încercat să amestece plase inferioare cu plase calificate pentru a păcăli autoritățile de inspecție și aplicare a legii, a adăugat Lee, calificând suspecții drept „răi”.

El a declarat pentru AFP că autoritățile au identificat deja mai multe deficiențe și au promis reforme pentru „întregul sistem de renovare a clădirilor, astfel încât astfel de lucruri să nu se mai întâmple”.

Deși Hong Kong a fost cuprins de doliu, mass-media locală a relatat că mai multe persoane care cereau răspunsuri și responsabilitate au fost arestate.

Icy Luo, o tânără de 27 de ani care a venit la ansamblul rezidențial Wang Fuk Court pentru a se ruga pentru victime, a declarat pentru AFP că „adevărul acestei tragedii este încă departe de a fi complet clar”.

Cereri pentru responsabilitate

Miles Kwan, un student de 24 de ani, ar fi fost arestat de poliție pentru „intenție sedicioasă” după ce a distribuit pliante în care cerea responsabilitate din partea guvernului.

O petiție online cu cele patru cereri ale lui Kwan, inclusiv o anchetă independentă, a strâns peste 10.000 de semnături în mai puțin de o zi, înainte de a fi ștearsă.

Kwan a părăsit o secție de poliție luni, a observat un reporter AFP.

Fostul consilier de district Kenneth Cheung a fost, de asemenea, dus de poliție, au relatat mass-media locale. Ulterior, el a declarat că a fost eliberat pe cauțiune.

Organizația Human Rights Watch a îndemnat marți guvernul din Hong Kong să „asigure o anchetă transparentă și să facă responsabilii să răspundă pentru fapte”.

Este extrem de important să nu tratăm drept infractori pe cei care cer răspunsuri pentru incendiul tragic, a declarat Elaine Pearson, directoarea pentru Asia a organizației, adăugând că dezastrul „ridică preocupări serioase” legate de influența Beijingului asupra Hong Kong-ului.

Întrebat despre arestări, Lee a declarat pentru AFP: „Nu voi tolera nicio infracțiune, în special infracțiuni care profită de tragedia cu care ne confruntăm acum”.

El a adăugat că alegerile pentru Consiliul Legislativ, programate pentru 7 decembrie, vor avea loc, după zvonuri despre o posibilă anulare.

O conferință de presă a reprezentanților societății civile programată pentru marți, pentru a discuta eforturile guvernamentale de ajutor și reglementările privind construcțiile, a fost anulată brusc, conform unei invitații văzute de AFP și notificărilor trimise jurnaliștilor.

Mass-media locală a relatat că inițiatorul întâlnirii, Bruce Liu, și alții au fost „invitați la o întâlnire” de poliția de securitate națională. Ulterior, el a fost văzut părăsind o secție de poliție.

„Nu mai contează”

Cel mai mortal incendiu din clădirile rezidențiale din lume din 1980 încoace a izbucnit miercurea trecută în blocurile Wang Fuk Court, din districtul Tai Po al Hong Kong-ului.

Zece lucrătoare domestice migrant au murit în incendiu, iar alte trei persoane au fost rănite, a declarat șeful departamentului pentru muncă și protecție socială, Chris Sun.

Familiile victimelor străine vor primi aproximativ 800.000 HK$ (103.000 $) fiecare, a adăugat el.

Poliția a finalizat căutările în cinci dintre cele șapte turnuri afectate, găsind rămășițele victimelor în apartamente, holuri și scări.

Locuitorii singurului bloc rămas neafectat vor putea reveni de miercuri pentru a-și recupera bunurile, au declarat oficialii guvernamentali jurnaliștilor.

În apropierea turnurilor distruse, notițele colorate cu mesaje emoționante, lăsate într-un tunel de metrou, au fost îndepărtate marți după-amiază, dar au reapărut pe bănci și stâlpi din apropiere, au observat jurnaliști AFP.

O femeie pe nume Leung, în vârstă de 30 de ani, a plâns în timp ce și-a scris condoleanțele pe o mică notiță.

În primul rând, trebuie să existe o anchetă pentru a afla cine trebuie să răspundă, inclusiv funcționarii guvernamentali, a declarat Leung pentru AFP.

Dar ea a fost pesimistă că acest lucru s-ar putea întâmpla sub supravegherea Beijingului.

Ceea ce spun oamenii din Hong Kong „nu mai contează, pentru că (guvernul) are un sprijin foarte puternic”, a spus ea.

