VIDEO. La un an de la atacul cu mașina, târgul de Crăciun din Magdeburg se redeschide

Autoritățile din orașul german Magdeburg au anunțat marți că târgul de Crăciun se va desfășura și în acest an, în ciuda temerilor legate de securitate după atacul mortal de anul trecut, scrie AFP.

Incidentul din 20 decembrie 2024 a ucis șase persoane și a rănit peste 300, șocând întreaga țară. Inițial, autoritățile locale refuzaseră acordarea permisiunii pentru organizarea târgului, invocând măsurile de securitate considerate insuficiente.

Marți, primarul Simone Borris a declarat că autoritățile și poliția au convenit asupra unor măsuri suplimentare pentru a asigura siguranța evenimentului, care se va deschide joi. Ea a precizat că toți cei implicați au depus „eforturi uriașe” pentru ca târgul să poată avea loc și a mulțumit organizatorilor și comercianților „care au arătat multă răbdare și înțelegere în ultimele zile”.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Coreea de Sud propune primele discuții militare cu Coreea de Nord după mai mulți ani

Cetățeanul saudit Taleb Jawad al-Abdulmohsen, în vârstă de 51 de ani, este în prezent judecat pentru atacul de anul trecut. Abdulmohsen – critic al Islamului și adept al teoriilor conspiraționiste radicale de extremă dreaptă – riscă închisoare pe viață dacă va fi condamnat.

Atacul, care a avut loc după un alt incident mortal la un târg de Crăciun din Berlin în 2016, a stârnit o amplă dezbatere privind securitatea acestor evenimente festive. Marți, cancelarul Friedrich Merz a afirmat că guvernul federal „face toate eforturile pentru a stabili standarde comune” pentru siguranța târgurilor din întreaga țară, responsabilitate care revine în mod normal autorităților locale.

Unele orașe au renunțat deja la această tradiție de iarnă din cauza costurilor ridicate pentru măsurile de securitate. Poliția federală germană a declarat pentru AFP că „nu există informații sau indicii care să sugereze o amenințare concretă” pentru târgurile de Crăciun.

În 2024, Germania găzduia aproximativ 7.000 de târguri de Crăciun, atrăgând în jur de 170 de milioane de vizitatori.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.