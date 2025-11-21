VIDEO. Inundațiile din Vietnam fac ravagii. Case prăbușite și mai multe pagube

Salvatorii au evacuat oameni blocați pe acoperișurile caselor inundate, în timp ce inundațiile extinse au afectat Vietnamul central, unde autoritățile au anunțat joi că cel puțin 41 de persoane și-au pierdut viața, notează AFP.

Ploile necontenite au lovit sud-centrul Vietnamului încă de la sfârșitul lunii octombrie, afectând mai multe destinații turistice populare, lovite de mai multe runde de inundații.

Întregi blocuri din orașul de coastă Nha Trang, cunoscut pentru plajele sale, au fost inundate, iar sute de mașini au rămas sub apă joi, arată fotografii AFP.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Momentul în care Zelenski sosește la Madrid și vizitează Congresul Spaniei

Bui Quoc Vinh, 45 de ani, proprietar de afaceri, a declarat că se află în siguranță în apartamentul său de la etajul 24 din Nha Trang, dar restaurantele și magazinele sale de la parter erau sub aproximativ un metru de apă. Angajații săi se aflau într-o situație și mai dificilă.

Sunt îngrijorat pentru mobilierul din restaurante și magazine, dar, desigur, nu pot face nimic acum. Angajații mei trebuie să aibă grijă de casele lor inundate. Nu cred că apa va scădea curând, deoarece ploaia nu s-a oprit, a spus el pentru AFP.

Salvatorii au folosit bărci în provinciile Gia Lai și Dak Lak pentru a sparge ferestrele și acoperișurile și a ajuta rezidenții blocați de ape înalte, conform mass-mediei de stat.

Cel puțin 41 de persoane au murit în șase provincii de duminică până joi, iar alte nouă persoane sunt căutate, a anunțat joi Ministerul Mediului.

Peste 52.000 de case au fost inundate și aproape 62.000 de persoane au fost evacuate, în timp ce mai multe drumuri importante au rămas blocate din cauza alunecărilor de teren. Un milion de persoane au rămas fără electricitate, a precizat ministerul.

Alunecări de teren și turism afecta

Alunecări de teren mortale au avut loc și pe pasurile muntoase din jurul stațiunii turistice Da Lat, unele zone înregistrând până la 600 mm de ploaie de la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit Biroului Național de Meteorologie.

Vu Huu Son, proprietar de hotel, a declarat că alunecările au blocat toate drumurile spre oraș, cu excepția unuia singur.

Nu cred că mai avem turiști acum, pentru că toți au plecat la sfârșit de săptămână, înainte de ploi, și și-au anulat tururile aici, a spus el pentru AFP.

Un tronson de 100 de metri de pe drumul Pasului Mimosa a fost blocat după o alunecare miercuri seara, iar alte două rute au fost închise din cauza riscului de alunecări, a relatat publicația de stat Tuoi Tre News.

Compania feroviară de stat din Hanoi a anunțat suspendarea mai multor linii de tren care leagă nordul de sudul țării din cauza inundațiilor, potrivit mass-mediei de stat.

Intervenția autorităților și ajutorul umanitar

Viceprim-ministrul Ho Quoc Dung le-a cerut liderilor din provinciile afectate, Khanh Hoa, Dak Lak și Gia Lai, să mobilizeze armata, poliția și alte forțe de securitate pentru a „reloca și evacua prompt oamenii” în zone sigure, potrivit unui comunicat guvernamental.

Salvatorii au dus alimente și apă la spitalele inundate din orașul de coastă Quy Nhon, provincia Binh Dinh, după ce medicii și pacienții de la o unitate au supraviețuit timp de trei zile cu tăiței instant și apă, a relatat ziarul de stat Thanh Nien.

Nivelul apei în râul Ba din provincia Dak Lak a depășit joi dimineața recordul din 1993 în două locații, iar râul Cai din provincia Khanh Hoa a atins și el un nivel record, potrivit biroului de meteorologie.

Inundațiile au fost cauzate de ploi abundente care au venit peste nivelurile deja ridicate ale apei, a explicat Hoang Phuc Lam, adjunctul șefului Centrului Național pentru Prognoza Hidrometeorologică, la televiziunea de stat.

În Dak Lak, apele au luat 100 de butoaie de 20 de litri cu acid sulfuric de la o fabrică de zahăr, avertizând populația să evite substanța periculoasă, a transmis Ministerul Securității Publice.

Pagube și impact pe termen lung

Fenomenelor naturale din Vietnam le-au căzut victime 279 de persoane, dispărute sau decedate, și au cauzat daune de peste 2 miliarde de dolari între ianuarie și octombrie, potrivit biroului național de statistică.

Vietnamul este predispus la ploi abundente între iunie și septembrie, însă dovezile științifice indică o creștere a frecvenței și intensității fenomenelor extreme din cauza schimbărilor climatice determinate de om.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.