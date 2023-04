Video: Înmormântarea lui Lucy Dee, mama surorilor ucise într-un atac în Cisiordania

Prietenii și familia au participat marți (11 aprilie) la înmormântarea lui Lucy Dee, mama surorilor britanico-israeliene care au fost ucise săptămâna trecută într-un atac armat în timp ce familia lor străbatea Cisiordania ocupată, potrivit Reuters.



Lucy Dee, în vârstă de 48 de ani, o femeie britanică-israeliană, a cedat și a murit luni în urma rănilor, potrivit Spitalului Hadassah din Ierusalim.



Soțul ei Leo i-a adus un tribut.



„ Ai fi vrut să-ți fac un discurs special la cea de-a 50-a aniversare, iar acum s-a petrecut asta, Lucy, ai fost o companie grozavă pentru toată lumea, dar pentru mine ai fost cea mai bună prietenă a mea.



Fiicele ei Maia și Rina Dee, în vârstă de 20 și 15 ani, au fost ucise vineri, când mașina lor a fost împușcată de un presupus bărbat înarmat palestinian.



Mama lor se afla în mașină cu ele atunci când a fost rănită grav.



Forțele israeliene încă încearcă să dea de urma acestui atacator.



Violența israeliano-palestiniană a crescut în acest an, cu raiduri militare frecvente și violențe ale coloniștilor israelieni pe fondul unui val de atacuri palestiniene.



Peste 90 de palestinieni și cel puțin 19 israelieni și străini au fost uciși din ianuarie.



Tensiunile au crescut în urma raidurilor poliției israeliene asupra complexului moscheii Al-Aqsa de săptămâna trecută, care au declanșat atacuri cu rachete asupra Israelului, care au fost întâmpinate cu lovituri israeliene în Gaza, sudul Libanului și Siria.

Tensiunile israelieno-palestiniene sunt crescute după atacurile mortale recente

Un turist italian a fost ucis și cinci persoane au fost rănite de o mașină care a lovit în Tel Aviv vineri (7 aprilie), incident ce a survenit la câteva ore după ce două surori israeliene au fost ucise într-un atac armat în Cisiordania ocupată, adăugând la tensiunile israeliano-palestiniene și așa crescute.

Un turist italian a fost ucis și cinci persoane au fost rănite de o mașină care a lovit în Israel vineri (8 aprilie).

O mașină a intrat într-un grup, pe o stradă, în apropierea unei zone populare pentru biciclete și mers la promenadă din Tel Aviv. Șoferul a fost împușcat mortal de un ofițer de poliție din apropiere când a încercat să tragă cu o armă, a spus poliția.

„Am auzit focuri de armă, am văzut împușcături și apoi am văzut oameni fugind pe stradă, apoi am auzit sirene și am decis că este timpul să plecăm de aici”.

O sursă de securitate israeliană l-a identificat pe atacator ca fiind un cetățean arab al Israelului din orașul Kafr Qassem.

