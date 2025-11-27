5.7 C
AcasăVideoVIDEO. Imagini ale armatei israeliene cu operațiuni militare în Cisiordania

VIDEO. Imagini ale armatei israeliene cu operațiuni militare în Cisiordania

Video
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu

Imaginile difuzate de armata israeliană arată trupe care desfășoară operațiuni în partea de nord a Cisiordaniei ocupate, notează AFP.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Ucraina și Rusia lansează atacuri soldate cu victime, în timp ce negociatorii încearcă să finalizeze un acord de pace

Operațiuni militare în Cisiordania

Armata Israelului a lansat o nouă operațiune împotriva grupurilor armate palestiniene din teritoriul palestinian, unde un guvernator local a declarat pentru AFP că forțele israeliene au efectuat raiduri în mai multe orașe.

