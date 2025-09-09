VIDEO. Fum și panică în capitala Qatarului după atacuri atribuite Israelului

Armata israeliană a anunțat marți că a vizat lideri de rang înalt ai Hamas, după ce jurnaliști AFP aflați la Doha au raportat explozii în capitala Qatarului, unde se află biroul politic al grupării palestiniene.

Qatarul, atacat de Israel

„IDF (armata israeliană) și ISA (agenția de securitate) au desfășurat o lovitură precisă care a vizat conducerea de vârf a organizației teroriste Hamas”, a transmis armata, fără a preciza locul exact al atacului.

Un jurnalist AFP aflat la Doha a relatat că exploziile au zguduit un complex al Hamas din oraș.

„De ani de zile, acești membri ai conducerii Hamas coordonează operațiunile organizației teroriste, sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie 2023 și au orchestrat și gestionat războiul împotriva Statului Israel”, a adăugat armata israeliană.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Macron și Zelenski deschid discuțiile privind apărarea Ucrainei, la Paris

Loviturile de marți vin la mai puțin de două săptămâni după ce șeful Statului Major, generalul-locotenent Eyal Zamir, a promis că vor fi vizați și liderii grupării aflați în străinătate.

„Majoritatea conducerii Hamas se află în afara țării și îi vom rezolva și pe ei”, declara Zamir pe 31 august.

„Să piară toți dușmanii tăi, Israel”, a scris ministrul Culturii, Miki Zohar, pe platforma X.

De-a lungul războiului din Gaza, care durează de aproape doi ani, Hamas și Israel au purtat mai multe runde de negocieri indirecte privind încetarea focului, mediate de Qatar, Egipt și Statele Unite.

În ciuda a două armistiții temporare, discuțiile nu au reușit să producă un acord durabil.

Duminică, Hamas a declarat că este pregătit să „se așeze imediat la masa negocierilor”, după ce ar fi primit „unele propuneri din partea americană menite să ducă la un acord de încetare a focului”.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminică faptul că adresează un „ultim avertisment” Hamasului, cerând insistent ca gruparea să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor răpiți în timpul atacului din octombrie 2023, care a declanșat conflictul.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.