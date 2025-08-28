VIDEO. Descoperiți influencerul francez care își propune să facă șahul atrăgător și la modă

Julien Song este un om cu o misiune clară: să transforme șahul într-o experiență „distractivă” prin videoclipuri online, parte a noii generații de creatori de conținut axați pe șah, scrie AFP.

Influencerul francez care își propune să facă șahul atrăgător și la modă

Maestrul internațional, care are peste 1,5 milioane de urmăritori pe rețelele sale sociale, speră că sfaturile și trucurile sale de șah vor ajuta la eliminarea imaginii „tocilare” asociate jocului.

Francezul se poate mândri chiar că a jucat împotriva compatriotului său și starului NBA Victor Wembanyama, pasionat de șah și organizator al unui turneu în orașul său natal.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Haos pe șosele! Capitala Vietnamului sub ape după taifunul Kajiki

Jucând șah, poate să-și îmbunătățească performanța în momente critice pe terenul de baschet, spune Song.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.