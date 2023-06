VIDEO: Cel puțin 42 de morți în urma inundațiilor care au lovit Haiti

Inundațiile provocate de ploile torențiale din Haiti s-au soldat cu cel puțin 42 de morți în ultimele două zile și alte zeci de persoane au fost date dispărute și rănite, au anunțat luni (5 iunie) autoritățile.

Peste 13.600 de locuințe sunt, de asemenea, listate ca fiind inundate.

Phania Cange, un locuitor din Leogane, a declarat pentru Reuters: „Am pierdut un copil de 5 ani. Am riscat să pierd doi copii, dar Dumnezeu l-a salvat pe celălalt. Am salvat unul, dar am pierdut unul oricum. Casa mea a fost măturată de inundații, am pierdut totul.”

Agenția de protecție civilă a anunțat luni pe Twitter că bilanțul victimelor a crescut din noaptea de duminică (4 iunie), după ce inundațiile din weekend au afectat diferite părți ale țării, inclusiv în apropierea capitalei Port-au-Prince.

