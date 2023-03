VIDEO: Bucurie enormă pentru mama și nepoata actriței Michelle Yeoh, prima actriță din Asia care a câștigat premiul Oscar pentru rol principal

Mama și nepoata actriței malaysiene Michelle Yeoh își descriu bucuria de a o vedea pe Yeoh câștigând premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal! Ea este prima actriță din Asia care a câștigat acest premiu pentru rol principal.

„Este o fată foarte muncitoare. Toată lumea știe acest lucru”, a declarat mama lui Yeoh, Janet Yeoh, la o petrecere de vizionare a premiilor Oscar din Kuala Lumpur, adăugând că nu a avut nicio îndoială că fiica ei va câștiga premiul.

Yeoh a câștigat premiul Oscar duminică (12 martie), la Los Angeles, pentru rolul ei de proprietară a unei spălătorii chinezo-americane care se confruntă cu tulburările familiale în mai multe dimensiuni în „Everything Everywhere All At Once”.

Yeoh, în vârstă de 60 de ani, a fost considerată pe scară largă drept favorită pentru acest premiu după ce a primit o distincție din partea Screen Actors Guild și un premiu Golden Globe pentru acest rol. Aceasta a fost prima ei nominalizare la Oscar.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!