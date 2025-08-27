VIDEO. Atac la o școală din Minneapolis! Copiii părăsesc locul incidentului împreună cu părinții lor

Poliția din Statele Unite a intervenit miercuri dimineață în urma unui atac armat la o școală catolică din Minneapolis, autoritățile afirmând că agresorul a fost „neutralizat”, scrie AFP.

Atac grav la o școală din Minneapolis

Presa locală, citând surse din poliție, a raportat că atacatorul a fost decedat. Nu există informații confirmate privind victimele.

„Am fost informat despre un atac armat la Școala Catolică Annunciation și voi continua să ofer actualizări pe măsură ce primim mai multe informații”, a scris guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, pe X, adăugând că forțele de poliție ale statului se află la fața locului.

Școala este situată lângă biserica asociată, în partea de sud a metropolei din Midwest.

Imagini video transmise în direct au arătat părinți preluând copiii și părăsind zona, în timp ce intervenția de urgență era masivă.

O persoană de la școală a declarat pentru AFP: „Suntem în procesul de a scoate copiii din clădire.”

Contul oficial al orașului pe X a transmis ulterior că „atacatorul este neutralizat și nu există nicio amenințare activă pentru comunitate în acest moment.” Autoritățile au îndemnat oamenii să „evite zona pentru a permite personalului de urgență să acorde ajutor victimelor”, fără a preciza numărul răniților sau al celor decedați.

„Mă rog pentru copiii și profesorii noștri, a căror prima săptămână de școală a fost marcată de acest act oribil de violență”, a adăugat guvernatorul Walz.

Președintele Donald Trump a declarat, de asemenea, că a fost informat despre „tragicul atac armat” de la Minneapolis și că FBI intervine. „Casa Albă va continua să monitorizeze această situație teribilă. Vă rog să vă rugați pentru toți cei implicați!”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

Acest incident confirmat are loc după o serie de alerte false privind atacatori activi pe campusurile universitare din SUA, pe măsură ce studenții se întorc după vacanța de vară.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.