VIDEO: Actrița Angela Lansbury a murit la vârsta de 96 de ani

Angela Lansbury a murit la vârsta de 96 de ani, potrivit unei declarații a familiei sale, care a precizat că aceasta a decedat în somn, în locuința sa din Los Angeles.

Actrița de origine britanică, a cărei carieră s-a întins pe parcursul a opt decenii, a interpretat o gamă largă de personaje, în special o scriitoare de romane polițiste care rezolvă crime în serialul TV de lungă durată „Murder, She Wrote”.

Au fost depuse flori pe steaua ei de pe Hollywood Walk of Fame, iar Mike Razizza, un locuitor din Los Angeles, a mers să îi aducă un ultim omagiu:

„Este cea mai mare icoană care mi-a atins vreodată inima. Întotdeauna am urmărit-o jucând și alte lucruri… Adică, am învățat de la ea. Mă uit la Murder She Wrote, mă uit la toate sezoanele emisiunilor ei pe care le-a făcut.”

Lansbury s-a născut la Londra în 1925 și a plecat în Statele Unite în 1940 pentru a evita războiul împreună cu mama ei, actrița Moyna McGill, care a jucat în mai multe filme la Hollywood.

Lansbury a studiat arta dramatică, iar cariera ei cinematografică a început rapid.

La aproape șapte decenii după debutul ei cinematografic, în 2013, a primit un Oscar onorific pentru întreaga carieră, la vârsta de 88 de ani.

Printre celelalte filme pe care le-a mai avut în palmares se numără „National Velvet”, „The Dark At the Top of the Stairs”, „Bedknobs and Broomsticks” și „The Mirror Crack’d”.

De asemenea, a câștigat cinci premii Tony pentru spectacole pe Broadway.

