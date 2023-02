Un tren din Turcia a fost ridicat după ce a fost deraiat de cutremur

Șase vagoane ale unui tren din Turcia ce a fost ridicat de mașini grele luni (13 februarie) au fost repuse pe șine, după ce un cutremur puternic în urmă cu o săptămână le-a răsturnat.

Vagoanele fuseseră parcate la o stație de întreținere și erau goale la momentul dezastrului, potrivit Reuters.

Un tren din Turcia a fost ridicat după puternicul cutremur de luni, foarte multe mașini grele și lucrători feroviari ajutând la acest lucru

Mașini grele și lucrători feroviari au sosit luni la gară pentru a evalua pagubele și pentru a retrage vagoanele pe calea ferată.

Rapoartele locale au spus că pietrele s-au desprins din munte din apropierea gării Fevzipasa și au căzut, de asemenea, pe șine, provocând daune suplimentare.

Dezastru natural, ucigător ca un război. România și toate celelalte țări europene vin în sprijinul Turciei

Cutremurele care au lovit în lanț Turcia și Siria, cel mai puternic dintre ele având magnitudinea 7.8, au produs, în doar câteva ore, peste 2000 de morți și peste 10.000 de răniți, iar acest bilanț este doar provizoriu, întrucât un mare număr de persoane sunt date dispărute.

Turcia a cerut activarea Mecanismului European de protecție civilă în urma cutremurelor devastatoare care au lovit sudul și sud-estul țării pe parcursul zilei de luni, 6 februarie 2023. Acest sistem de sprijin funcționează chiar și pentru țările care nu fac parte din UE. Cutremurele au lovit, în egală măsură, nordul Siriei. Din Siria însă, informațiile sunt mult mai puține, întrucât regiunea din nordul Siriei este, de mulți ani, scăpată de sub controlul guvernului de la Damasc și nu are, practic, nicio reprezentare la nivel internațional.

Cu privire la Turcia, una dintre primele țări care a trimis ajutor este România. Trei avioane militare de transport, aparținând Forțelor Aeriene Române, au decolat, luni la amiază, de la București spre orașul Adana din Turcia. Avioanele au dus în Turcia o echipă formată din 60 de persoane – medici, asistente și specialiști în intervenții la dezastre. Avioanele românești au mai dus în Turcia aparatură de intervenție precum și câini antrenați pentru căutarea victimelor aflate sub dărâmături. 45 de țări au trimis sau urmează să trimită sprijin în zonele lovite de cutremure. „Aproape toată Europa se mobilizează. Vor fi multe echipe. Am oferit sprijinul, prin Mecanismul European de protecție civilă, și am fost acceptați. Am fost a doua echipă acceptată, după cea a Olandei”, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne al României. În paralel, Ministerul Sănătății din România a anunțat că medicii și asistentele din România se pot oferi să meargă în Turcia pentru a participa la acțiunile de salvare.

