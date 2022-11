Un „nor monstruos” a apărut în timp ce o rachetă a lovit satul polonez de la granița cu Ucraina

- Advertisement -

Un martor a descris miercuri (16 noiembrie) că a văzut un nor de fum „monstruos” și flăcări în jurul liniilor electrice, după ce o rachetă a lovit o fermă din apropiere de satul polonez Przewodow.

„ Am văzut acest nor negru monstruos și o dâră de fum îngrozitor”, a spus profesoara locală Joanna Magus, „și, dacă îmi amintesc bine, am văzut foc, dar a fost ceva în neregulă cu liniile electrice”.

Un nor monstruos a apărut după ce o rachetă a lovit satul polonez Przewodow, două persoane fiind ucise în explozie

Magus, care predă la școala locală, a adus un omagiu și unuia dintre cei despre care știa că au fost uciși în explozie, descriindu-l drept o „persoană excelentă” care „i-a ajutat mereu pe alții”.

Două persoane au fost ucise în lovitura cu rachetă de marți (15 noiembrie) la 3,5 mile de granița cu Ucraina.

Se joacă Rusia cu focul? Două rachete au lovit Polonia, în urma lor rezultând doi morți

Atacurile nebuneşti lansate astăzi de Rusia (peste 100 de rachete au zburat din lansatoarele Kremlinului, susţin ucrainenii) au produs victime colaterale după ce două rachete au căzut în Polonia și au făcut doi morți.

Două rachete ar fi căzut în Polonia, lângă graniţa din Przewodow, înregistrându-se doi morţi, potrivit oficialilor polonezi, conform aradon.ro.

Situaţia este tensionată, întrucât atacarea unei ţări NATO ar putea atrage o ripostă pe măsură.

Dintre cele 100 de rachete lansate astăzi de Moscova, 70 ar fi fost interceptate, potrivit informaţiilor oferite de Kiev.

Guvernul de la Varșovia a fost convocat de urgență după ce două rachete au lovit Polonia și au făcut doi morți

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut întrunirea de urgenţă a comitetului guvernamental pentru securitatea şi apărarea naţională, a anunţat pe Twitter un purtător de cuvânt al cabinetului de la Varşovia.

Un înalt oficial din domeniul informaţiilor din SUA a declarat pentru Associated Press că rachetele erau ruseşti.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!