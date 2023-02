Realizatorii de film arată solidaritatea lor Ucrainei la festivalul de film de la Berlin

Realizatorii de film își arată solidaritatea lor cauzei Ucrainei la festivalul de film de la Berlin.

Actorul și președintele juriului Festivalului de Film de la Berlin Kristen Stewart s-a numărat printre cei din comunitatea cineaștilor care au marcat vineri (24 februarie) prima aniversare a războiului din Ucraina printr-o demonstrație de solidaritate pe covorul roșu. Erau înarmați cu pancarte pe care scria „Stai cu Ucraina”, potrivit Reuters.



Cineaști, actori și reprezentanți ai Berlinalei li s-au alăturat ambasadorului ucrainean în Germania și secretarului german pentru cultură pe covorul roșu, din afara Berlinale Palast.

Realizatorii de film de la festivalul de film de la Berlin și-au exprimat solidaritatea lor cauzei Ucrainei, acesta fiind un festival politic



Ajunsă la cea de-a 73-a ediție, Berlinale își datorează reputația de cel mai politic dintre principalele festivaluri de film datorită originilor sale ca oraș divizat în primele linii ale Războiului Rece dintre Uniunea Sovietică și Occident.



Organizatorii au concentrat ediția din acest an pe Ucraina și pe protestele pro-democrație din Iran. Filmele din și despre ambele țări sunt proeminente, în timp ce filmele susținute de guvernele iranian și rus sunt interzise.

Două centre de solidaritate cu Ucraina s-au deschis în București, anunță Sebastian Burduja

Două centre de solidaritate cu Ucraina s-au deschis în București, a anunțat deputatul Sebastian Burduja. Ambele centre la care se referă Sebastian Burduja sunt în Sectorul 1 – în condițiile în care Burduja este președintele filialei PNL Sector 1.

„În întunericul și ura din ultimele zile, de la câțiva kilometri distanță de granița noastră, am văzut lumină și dragoste. În fața încercărilor din Ucraina, românii nu au rămas indiferenți. Ci din contră, s-au mobilizat incredibil de repede. Am văzut mii de români în grupuri de Facebook de solidaritate, care ajută cu tot ce pot, care își pun casele la dispoziția refugiaților, asigură transport, traducere, produse și servicii. Am anunțat astăzi două centre de solidaritate în sectorul 1, în zona Sala Palatului și pe Calea Griviței. Detalii în linkurile din comentarii. Nu este o acțiune politică, ci una de solidaritate, ca să fie clar. Au sunat telefoanele non-stop de când informația a fost preluată de presă: oameni care vor să ajute cum pot. Solidaritate. Lumină. Dragoste. Despre asta trebuie să fie existența noastră”, anunță Sebastian Burduja.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!