Miting inspirat din „Povestea Slujitoarei” la Londra în sprijinul femeilor din Iran

Protestatarii au mărșăluit la Londra miercuri (8 martie) – în costume inspirate din romanul și serialul de televiziune „Povestea Slujitoarei” – în sprijinul femeilor din Iran.

Moartea lui Mahsa Amini, în vârstă de 23 de ani, în septembrie anul trecut, în timp ce se afla în custodia poliției morale din Teheran, a declanșat cele mai mari proteste antiguvernamentale din Iran din ultimii ani, conform Reuters.

Prin „ Povestea Slujitoarei” s-a adus un sprijin femeilor din Iran, persecutate, otrăvite sau ucise în beciurile poliției

În ultimele zile, conducătorii clericali ai Iranului s-au confruntat cu o presiune reînnoită, deoarece furia publicului a fost agravată de un val de atacuri de otrăvire care au afectat elevele din zeci de școli.

Adunări de marcare a Zilei Internaționale a Femeii au avut loc miercuri în întreaga lume. După un an în care fetelor din Afganistan li s-a interzis accesul la educație, au izbucnit proteste în masă pentru drepturile femeilor în Iran și o hotărâre de referință privind avortul a fost anulată.

Protestele din Iran reprezintă fapte infracționale, susține regimul de la Teheran

Regimul de la Teheran afirmă că protestele din Iran, generate de moartea, la Poliție, a unei fete de 22 de ani, constituie „fapte infracționale” și, din acest motiv, aceste proteste ar fi ilegale.

Punctul de vedere al guvernului Iranului este prezentat într-un document difuzat la Teheran de Înaltul Consiliu pentru Drepturile Omului. Documentul este intitulat „Report of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran on the Major Damages Inflicted Upon Public & Private Properties Following Violent Riots”. Acest document a fost transmis „României libere” de Ambasada Iranului la București.

„Faptele infracționale întreprinse de revoltați pentru a produce pagube semnificative proprietății publice și private constituie o încălcare a dreptului la proprietate, a dreptului la libertate, de circulație, dreptul la siguranță și securitate, dreptul la muncă, dreptul la sănătate fizică și psihică, dreptul de a beneficia de servicii publice, printre alte drepturi. Este evident că, în împrejurări de asemenea natură, oamenii legii sunt obligați să implementeze măsurile legale corespunzătoare în îndeplinirea atribuțiilor legale care le sunt atribuite, astfel încât să mențină și să asigure siguranța și securitatea, precum și ordinea publică”, susține regimul de la Teheran.

