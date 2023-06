Macron marchează 1.000 de ani de la ridicarea monumentului de la Mont Saint-Michel

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că monumentul de la Mont Saint-Michel este „inima” istoriei Franței, în timpul vizitei sale de luni (5 iunie), pentru a marca aniversarea de 1.000 de ani ai mănăstirii, potrivit Reuters.

A fost construit pe un sanctuar dedicat Arhanghelului Michel, dar în secolul al XIII-lea au început lucrările la piesa centrală gotică a arhitecturii sale, cu ziduri falnice și vârfuri înalte.

Mont Saint-Michel este unul dintre cele mai vizitate monumente franceze și atrage peste două milioane de turiști în fiecare an.

Vara, mii de vizitatori fac traversarea pe jos, cu bicicleta sau cu naveta pentru a ajunge in fiecare zi la acest monument istoric.

Emmanuel Macron, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un fapt care urmează să fie împlinit”

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat joi, la Chişinău, că are încrederea că Republica Moldova va accelera pe drumul său de aderare la Uniunea Europeană, iar reformele care sunt implementate aici sunt susţinute plenar la nivelul UE, relatează Moldpres, consultată de Agerpres.

El a menţionat că aderarea R. Moldova la UE nu este doar realizabilă, ci este „un fapt care urmează să fie împlinit”.

„Sunt mândru că pe perioada preşedinţiei franceze a UE, Moldova şi Ucraina au devenit ţări candidate. Când am făcut acest gest pentru Ucraina, am ştiut că nu putem lăsa Moldova la o parte. Am încredere mare în capacitatea Republicii Moldova de a avansa cu rapiditate şi a obţine notorietate”, a adăugat Macron.

Preşedintele francez a specificat că garantarea securităţii pe continentul european reprezintă un deziderat important pentru comunitatea europeană şi acesta a fost reiterat de liderii europeni în cadrul discuţiilor purtate pe platforma celei de-a doua ediţii a summitului Comunităţii Politice Europene (CPE).

