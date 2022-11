„Krunchy Dream” înlocuiește „Krispy Kreme” în Rusia

Rușii care au poftă de o porție de gogoși pot vizita acum „Krunchy Dream”, un șir de cafenele noi care se deschid unde s-a aflat cândva lanțul american de magazine Krispy Kreme, în timp ce cea mai recentă imitație a mărcii occidentale apare pe străzile rusești.

Magazinele ‘Krunchy Dream’ au înlocuit „Krispy Kreme” în Rusia, după popularul lanț de gogoși din SUA ce și-a suspendat toate transporturile către Rusia, în urma invaziei Ucrainei de către Moscova.

Este cel mai recent magazin ce imită un brand occidental, pe lângă altele care îi includ pe cei de la Stars Coffee, care a înlocuit Starbucks și „Tasty and that is it”, care a înlocuit McDonald’s.

Oleg Chiseliov: “Putinismul îmbină doctrina naționalistă și imperialismul rus”

Oleg Chiseliov are 17 ani. Elev în clasa a 11-a la Liceul Teoretic „Pro Succes” din Chișinău, Republica Moldova, e un unionist convins și monarhist entuziast. Prieten fidel al cărților, se distinge ca un tânăr pasionat de istorie, politică și geopolitică. S-a destăinuit pentru prima oară unei publicații din România.

– Când ai descoperit valorile monarhice?

-De abia, în 5 decembrie 2017. Aveam 12 ani. Am fost suprins de imensa admirație a românilor, care l-au condus pe Majestatea Sa Regele Mihai I pe ultimul drum spre Curtea de Argeș.

–Părinții te-au ajutat să îți formezi o cultură vastă sau școala?

-Amândoi părinți au murit când nu avea nici trei ani. M-au crescut bunica și străbunica (foto).

–În timpul dialogului de patru ore, mi-am dat seama că ai o cultură enciclopedică. Cine te-a îndrumat?

Profesorii mei de la Liceul de limbă română de la “Pro Succes” din Chișinău.

–Când ai ajuns prima oară în România?

-Prima dată am fost la Iași, în vara anului 2017. Am rămas impresionat de istoria acestui oraș. Urbea mi-a creat doar impresii pozitive.

„Iașiul – capitala în care a avut loc conceperea în eprubetă a României moderne”

– Ce te-a fascinate cel mai mult?

-Îmi aduc și acum aminte, gândurile mele erau confuze, pentru că orașul Chișinău nu fascinează trecătorii, din punct de vedere al prezenței clădirilor istorice, în comparație cu Iașiul. Însă cu trecerea timpului, am înțeles foarte multe lucruri. Iași fiind capitala în care a avut loc conceperea în eprubetă a României moderne, începând cu prezența elitelor intelectuale și politice care au contribuit substanțial la făurirea României moderne.

– Cum ai privit măreția “dulșilui târg,” în care leșii făceau comerț?

-Pentru un copil de 12 ani, capitala vechiului principat al Moldovei simboliza măreție și grandiozitate.

