În orașul libanez Amchit mai multe țestoase făcute din plastic au trimis un mesaj

În orașul de coastă libanez Amchit, sticlele și capacele de plastic au creat formele a două țestoase într-un proiect care își propune să conștientizeze oamenii, printr-un mesaj, cu privire la reciclare și impactul poluării asupra țestoaselor marine pe cale de dispariție, potrivit Reuters.

Aceste țestoase sunt făcute din peste 250.000 de sticle de plastic, în orașul Amchit, Liban.

Sticlele umplu interiorul, în timp ce capacele decorează exteriorul.

În orașul libanez Amchit mai multe țestoase făcute din plastic au transmis un mesaj împotriva poluării apei mărilor

Proiectul este menit să crească gradul de conștientizare despre țestoasele marine, aflate pe cale de dispariție spune Caroline Chaptini Makhlouf, o activistă de mediu.

„Facem lumină asupra țestoasei și de ce este pe cale să dispară, de ce o ucidem și de ce moare. Este pe moarte din cauza poluării aduse de pungile de plastic și de gunoiul pe care îl aruncăm în mare. Țestoasele (de mare) mănâncă de obicei doar meduze și ce se află în jurul peștelui pe care îl mâncăm? Deci, conștientizarea pe care mi-am dorit-o este să fac lumină asupra motivului pentru care țestoasele se sting din mare.”

Mii de elevi s-au adunat pentru a strânge deșeuri de plastic și pentru a contribui la proiect.

Peste 800 de specii de animale si plante au disparut de pe Terra

Peste 800 de specii de animale si plante au disparut in ultimele cinci secole de pe Terra, iar in prezent, alte 17.000 de specii sunt in pericol de disparitie, potrivit raportului International Union for Conservation of Nature (IUCN), citat de Reuters si preluat de Mediafax.

O analiza detaliata a cifrelor din acest raport a relevat faptul ca obiectivul comunitatii internationale de a incetini in 2010 ritmul de disparitie a speciilor de pe Terra – un angajament international semnat de majoritatea guvernelor lumii in anul 2002 – nu va putea fi realizat.

„Natura striga: «Stop!». Ar fi bine sa o ascultam”, a declarat Jean-Christophe Vié, director adjunct al programului pentru conservarea speciilor din cadrul IUCN.

In acest raport de sinteza, care este, de regula, publicat o data la patru ani, intitulat „Speciile salbatice intr-o lume in schimbare”, IUCN analizeaza situatia a 44.838 de specii amenintate cu disparitia, ce figureaza pe lista neagra.

Acest raport arata „in mod clar ca obiectivul 2010 nu va putea fi atins”, referindu-se la angajamentul international de incetinire a ritmului de distrugere a biodiversitatii.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!