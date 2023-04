Forțele de securitate din India rețin cel puțin 50 de persoane pentru violență

Forțele de securitate din India au arestat cel puțin 50 de locuitori(persoane) ai orașului Jamshedpur, din est, pentru violență care implică aruncarea cu pietre și incendierea, a declarat luni (10 aprilie) un înalt oficial al poliției.

Autoritățile au impus, de asemenea, starea de asediu, au interzis serviciile de internet, au interzis un marș cu steaguri și au cerut locuitorilor să nu-și părăsească casele.

Violența a izbucnit între două grupuri duminică (9 aprilie). Factorii din spatele acesteia nu sunt încă cunoscuți.

Fluturând steaguri comuniste, zeci de mii de fermieri și muncitori au participat miercuri (5 aprilie) la New Delhi la un miting uriaș împotriva politicilor „anti-muncitori” și „anti-fermieri” ale guvernului premierului Narendra Modi.

Protestul, desfășurat pe terenul Ramlila Maidan din New Delhi, a fost convocat de trei sindicate – All India Agriculture Workers Union, Center of Indian Trade Unions și All India Kisan Sabha – și a fost susținut de Partidul Comunist Regional din India (marxist), potrivit Reuters.

Ei cer protecție împotriva inflației, garanția legală a prețului minim de sprijin (MSP) pentru fermieri și salariul minim pentru toți lucrătorii la 26.000 de rupii (317 dolari) pe lună.

„ Milioane de oameni care vin aici din locuri îndepărtate înseamnă că viața lor de zi cu zi se deteriorează din cauza politicilor guvernului Modi”, a declarat liderul comunist, Sitaram Yechury.

