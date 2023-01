Familie devastată după ce mai multe tornade au străbătut Alabama

Justin și Amber Wallace și fiica lor, o familie americană, și-au petrecut timpul vineri (13 ianuarie) cercetând epava casei lor, care a fost distrusă și răsturnată după mai multe tornade care au făcut ravagii în centrul statului Alabama joi (12 ianuarie).

„Nu mai avem nimic”, a spus Amber în timp ce prietenii și vecinii cercetau epava casei din Deatsville, Alabama, pentru a găsi ceva recuperabil. „Tot ce aveam a dispărut”.

Cuplul și fiica lor mică tocmai se mutaseră în casă în august 2022. Justin era acasă când a auzit avertismentele de tornade în regiune.

„ Am ieșit așa cum ne-au spus ei să facem, știi, și mă îndreptam spre un loc sigur, știi, într-o zonă care urma să fie ferită de furtuni”, a spus el. „Și n-am ajuns la zece minute pe drum și am primit un telefon că am fost distruși complet”, potrivit Reuters.

Familia a spus că membrii ei sunt atât de copleșiți, încât nu știau care va fi următoarea lor mișcare.

O familie a fost grav afectată de mai multe tornade ce au lovit Alabama, iar acum se uită dacă mai pot salva ceva din casa lor

„ Practic, mă uit după lucruri pentru a vedea ce putem găsi și care mai pot fi salvate. Și nu prea știu de acolo ce vom face. Nu știu care vor fi următorii noștri pași sau ceva în acest moment”, a spus Amber.

Furtunile au avariat până la 50 de proprietăți în județul Autauga din Alabama, potrivit biroului șerifului local.

Echipele de salvare căutau persoane dispărute în zonă, unde au fost raportate șapte morți, a declarat directorul pentru managementul urgențelor, Ernie Baggett, pe MSNBC. Legistul regional Buster Barber a declarat pentru Reuters că numărul victimelor va crește.

