Casa Albă: Livrările de tancuri din SUA către Ucraina ar putea „dura mai multe luni”

Casa Albă transmite că livrările de tancuri din SUA către Ucraina ar putea dura mai multe luni, deși Joe Biden a aprobat transferul lor.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, a declarat miercuri (25 ianuarie) că ar putea dura mai multe luni pentru ca puternicele tancuri americane pe care președintele Joe Biden a acceptat să le trimită în Ucraina să ajungă la destinație.

„Ne gândim că, pe măsură ce vremea se îmbunătățește, rușii vor dori să-și mărească tempo-ul”, a adăugat Kirby, conform Reuters.

El a mai spus că Washingtonul trebuie să fie pregătit să sprijine Ucraina atâta timp cât este nevoie și că nu există niciun indiciu că liderul rus Vladimir Putin are intenții să lovească teritoriul NATO.

Germania aprobă livrările de tancuri Leopard pentru Ucraina. Declarațiile cancelarului german

Cancelarul german Olaf Scholz anunță decizii care ar putea schimba soarta războiului din Ucraina. Guvernul german a anunţat miercuri că va livra Ucrainei tancurile sale Leopard 2, depăşind îndoielile cu privire la trimiterea acestui armament greu despre care Kievul spune că este crucial pentru a face faţă invaziei ruse şi pe care Moscova îl consideră o provocare inutilă, relatează Reuters.

Scholz, principalele declarații

Dacă calculăm câte decizii am luat, Germania este pe primele locuri în sprijinul pentru Ucraina

am decis să oferim armament greu, artilerie, am trimis sisteme de apărare antieriană

vom continua să oferim armament, vom oferi tancuri așa cum și francezii au oferit tancuri, așa este corect, nu este un război departe de Germania. Sunt pași necesari pentru a preveni escaladarea războiului dintre Rusia și NATO

Vom trimite tancuri de luptă Ucrainei Leopard 2 a afost nevoie d econsultări intense cu aliații noștri și să continuăm cooperarea noastră internațională.

