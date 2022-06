Khaby Lame devine cea mai urmărită vedetă TikTok din lume, cu 142 de milioane de fani

Comediantul Khaby Lame a devenit oficial cea mai urmărită vedetă TikTok de pe planetă.

Lame, în vârstă de 22 de ani, a ajuns joi seară la 142,5 milioane de urmăritori, detronând-o pe influencerul nord-american Charli D’Amelio, care deținea prima poziție din 2020, scrie Euronews.

Starul social media, care s-a născut în Senegal, dar a crescut în Italia, a lucrat anterior într-o fabrică. El s-a alăturat platformei în martie 2020, după ce și-a pierdut locul de muncă. Numele său real este Khabane Lame.

Lame a câștigat rapid popularitate pe aplicație cu videoclipurile sale pline de umor, dar fără cuvinte, care constau în mare parte în faptul că își bate joc în tăcere de alți Tik Tokeri, în special de cei care sugerează „hack-uri de viață”.

„If u wanna laugh u r in the right place” (n.r. Dacă vrei să râzi, ești în locul potrviti), scrie pe pagina sa de TikTok.

De-a lungul celor doi ani de carieră TikTok a participat la evenimente pline de farmec și a obținut contracte de sponsorizare profitabile cu firme precum Hugo Boss, în ciuda începuturilor sale umile.

Majoritatea videoclipurilor lui Lame adună milioane de vizualizări, cel mai popular videoclip TikTok al său având peste 300 de milioane de vizualizări.

Lame s-a născut în Senegal, o țară din vestul Africii, și s-a mutat în Chivasso, Italia, la vârsta de un an.

Deși a crescut în sărăcie și a trăit în locuințe sociale împreună cu părinții săi, Lame spune că datorează tot ceea ce are rădăcinilor sale.

„Locuințele sociale sunt un loc căruia datorez totul”, a declarat Lame pentru Olhar Digital anul trecut. „M-au educat și mi-au permis să cultiv multe legături.”

În 2020, Lame lucra ca operator de mașini la o fabrică din Torino, în nordul Italiei. Pe măsură ce pandemia a măturat țara, Lame a fost concediat.

El a declarat pentru Forbes că realizarea videoclipurilor Tik Tok a fost o modalitate de a combate plictiseala de a fi șomer în timpul blocajului COVID.

„Tocmai începuse pandemia, iar eu eram plictisit și aveam mult timp liber, așa că am început să fac videoclipuri pe TikTok”, a spus el.

Lame a început să facă videoclipuri în care își bătea joc de videoclipurile „life-hack” făcute de alți utilizatori, jucând moduri simple de a face ceea ce ei făceau complicat și încheind cu o privire cu ochii mari sau cu o ridicare din umeri.

„Mi-a venit ideea pentru că vedeam aceste videoclipuri circulând și mi-a plăcut ideea de a aduce un pic de simplitate”, a declarat Lame pentru CNN anul trecut. „M-am gândit la o modalitate de a ajunge la cât mai mulți oameni. Iar cel mai bun mod era să nu vorbesc”.

În videoclipurile sale mai recente, Lame a continuat să se limiteze la comedie, dar și-a lărgit metodele, introducând în videoclipurile sale atât prieteni, cât și costume.

„Ești numărul unu”, a scris un fan, în timp ce altul a spus: „Ești numărul unu. Ai reușit, l-ai bătut de Charli”.

Alții s-au referit la Lame ca fiind „noul rege al TikTok”, iar unii și-au exprimat modul în care acesta i-a inspirat să creeze conținut.

„Acum ești în top, frate”, a scris o persoană.

Privind spre viitor, titanul TikTok speră să realizeze într-o zi un film cu Will Smith, socotindu-l pe star ca fiind unul dintre fanii săi.

