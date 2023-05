Cele mai bune destinații turistice din Alba Iulia în 2023

Alba Iulia este Orașul Unirii care radiază farmec și frumusețe în toate privințele. De la străzile întortocheate până la vederile minunate ale orașului, există ceva magic în acest loc care îi lasă uimiți pe vizitatori în fiecare an.

Aici, la Alba Iulia, a avut loc la 1 Decembrie 1918 cel mai mare eveniment din istoria noastră, s-a înfăptuit „Unirea cea mare„.

Locuri uimitoare de vizitat în Alba Iulia și județul Alba

Indiferent dacă îl vizitezi pentru prima dată sau te întorci din nou aici, într-o vacanță, acest oraș te fascinează și captivează prin atmosfera sa magică. De ce? Pentru că Alba Iulia atrage prin bijuteria sa – Cetatea Alba Carolina – construită între anii 1715-1738.

Acest oraș a fost loc de încoronare a Regilor României și loc de ridicare a Catedralei Încoronării. Aici se află Muzeul de istorie românesc – un sanctuar de frumusețe și inspirație – dar și statuia lui Mihai Viteazul – inaugurată cu ocazia sărbătoririi semicentenarului Unirii.

Cele mai importante obiective turistice din oraș sunt:

Cetatea Alba Carolina – inima acestui oraș

Palatul Voievodal Alba Iulia sau Palatul Principilor Transilvaniei , în care a stat și Mihai Viteazul la Alba Iulia

, în care a stat și Mihai Viteazul la Alba Iulia Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan ridicat în anul 1937, construit în amintirea acestor martiri ai răscoalei din 1784-1795

ridicat în anul 1937, construit în amintirea acestor martiri ai răscoalei din 1784-1795 Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”

Biblioteca Batthyaneum înființată la 13 iulie 1798, care adăpostește cele mai valoroase colecții din România (peste 55.000 cărți, 1.230 manuscrise, 19.000 documente, 500 incunabule) și un observator astronomic.

Turiștii care vor să călătorească în timp de-a lungul a două milenii, trebuie să viziteze zona sudică și sud-estică a Cetății Alba Carolina, pe „Traseul celor 3 fortificații” ce include:

Poarta sud a acestui castru roman

Bastionul Sașilor din cetatea medievală, Sala Armelor

Platforma de artilerie a fortificației moderne

Poarta Monetăriei.

De aici se poate ajunge și la „Celula lui Horea„, care este o celulă simbolică amenajată în memoria liderului Răscoalei din 1784-1785.

Alba Iulia seduce prin moștenirea sa istorică ce nu este lipsită de interes, prin:

Monumentul Losenau realizat în memoria colonelului austriac Ludovic von Losenau

realizat în memoria colonelului austriac Ludovic von Losenau Muzeul Național al Unirii construit între anii 1851-1853

construit între anii 1851-1853 Sala Unirii unde la 1 decembrie 1918 s-a semnat actul unirii Transilvaniei cu România

unde la 1 decembrie 1918 s-a semnat actul unirii Transilvaniei cu România Museikon cu cea mai valoroasă colecție de obiecte de cult, icoane românești din Transilvania și carte veche.

Din acest oraș se poate ajunge destul de repede și la alte puncte turistice deosebite din județul Alba:

Casa memorială „Horea” din sat Fericet – în care s-a născut Vasile Nicola Ursu (zis și Horea) în anul 1730

Muzeul memorial „Avram Iancu” – unde s-a născut „Craiul munților” și revoluționarul pașoptist Avram Iancu

Casa memorială „Lucian Blaga”, Sebeș.

Acest oraș este un loc ideal și pentru relaxare, ce încântă prin atmosfera calmă și liniștită oferită de parcuri, cum ar fi de exemplu:

Parcul Unirii situat chiar în vecinătatea Cetății Alba Carolina

situat chiar în vecinătatea Cetății Alba Carolina Parcul Dendrologic „Dr. Ioan Vlad„ cu peste 12.000 de specii de arbori.

Orașul este locul ideal pentru a petrece o vacanță plăcută în acest an, mai ales pentru pasionații de vestigii istorice, care pot merge de aici și prin împrejurimi. În județul Alba se află ruinele Cetății Dacice Căpâlna (din sec.II î.Hr.-106 d.Hr) pe Dealul Cetate la altitudinea de 610 m. De asemenea, se pot vedea ruinele Cetății Dacice Craiva (din sec.II î.Hr.-I d.Hr.) și centrul tribului dac al apulilor sau Anticul Apoulon, descris și de Ptolemeu. Și Cetatea Aiud face parte dintre cele mai vechi fortificații urbane din Transilvania.

Oferta de cazare în această zonă este variată și bogată; ea include multe structuri de cazare, pensiuni, moteluri, apartamente și hoteluri din Alba Iulia.

Orașul are multe oportunități de a petrece concediul, fapt pentru care este vizitat de turiștii români și străini an de an.

Vrei stai la un hotel de lux în Alba Iulia? Pentru asta, îți sugerăm să-ți stabilești din timp datele sejurului și să-ți faci rezervare pentru a obține reduceri minunate pentru cazare Alba Iulia. Hotelurile au restaurante, parcări private, piscine cu SPA și săli de conferințe.