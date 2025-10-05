Amendamentele europene care împing piața spre telefoane și tablete mai durabile au început deja să se aplice în Uniunea Europeană, de la 20 iunie 2025. Noile reguli vizează atât proiectarea produselor, cât și modul în care sunt etichetate energetic, astfel încât cumpărătorii să vadă dintr-o privire cât de eficiente, rezistente și reparabile sunt dispozitivele pe care le iau în mână.

Executivul european estimează că noile standarde vor economisi până în 2030 circa 2,2 TWh de energie la utilizarea acestor aparate, echivalentul a peste jumătate din consumul anual al Maltei, și vor aduce consumatorilor economii cumulate de aproximativ 20 de miliarde de euro. Totodată, regulile au fost gândite să reducă impactul asupra mediului și dependența de materii prime critice, printr-o economie circulară mai sănătoasă.

În esență, două texte se aplică simultan: un Regulament de ecoproiectare și un Regulament privind etichetarea energetică. Primul impune cerințe minime pentru ca un model să poată fi vândut în UE: rezistență mai bună la căderi, zgârieturi, praf și apă, baterii capabile de cel puțin 800 de cicluri cu păstrarea a 80% din capacitate, reguli clare pentru demontare și reparare, piese de schimb livrabile în 5-10 zile lucrătoare pentru cel puțin 7 ani după ce modelul nu se mai comercializează, precum și actualizări de software oferite minimum 5 ani de la vânzarea ultimei unități.

Al doilea introduce o etichetă extinsă: pe lângă consumul de energie, cumpărătorii vor vedea durata de viață estimată a bateriei, rezistența la praf, apă și căderi, plus un scor de reparabilitate de la A la E, la fel de ușor de reținut ca notele de la școală. Datele din etichetă vor putea fi verificate și în EPREL, registrul european public pentru produse cu etichetă energetică.

Mesajul politic este tranșant: „Facem din sustenabilitate noul standard, nu doar pentru mediu, ci pentru viitorul digital al Europei”, spune Teresa Ribera, vicepreședinte executiv. „Cu noile reguli ale UE, schimbăm direcția”, completează Stéphane Séjourné, vicepreședinte executiv pentru prosperitate și strategie industrială, în timp ce comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, rezumă impactul pentru public: „Dispozitive mai eficiente și ușor de reparat aduc beneficii concrete cetățenilor și mediului.”

Pentru comercianți și producători, standardele aduc un teren de joc comun în piața unică, evitând învechirea forțată a telefoanelor și tabletelor, care este adesea indusă prin lipsa actualizărilor sau a pieselor de schimb. Pentru utilizatori, efectul practic se va vedea în decizia de raft: etichete comparabile, promisiuni măsurabile despre baterie și o perspectivă clară asupra reparației.

Consumatorii care vor să-și analizeze opțiunile înainte de achiziție au tot mai multe resurse locale utile, inclusiv ghiduri și comparații detaliate, de tipul celor de pe site-ul de recomandări Merita.ro. O documentare de bază, făcută înainte de a plăti, ar trebui să includă verificarea etichetei energetice, a duratei de suport software și a disponibilității pieselor, elemente care acum devin standardizate la nivelul UE.

Pe termen mediu, Bruxelles mizează pe efectul de domino: dacă telefoanele și tabletele devin mai robuste, la rând vin laptopurile și alte electronice, iar curba deșeurilor se domolește. În 2020, politicile de ecoproiectare și etichetare au adus deja economii de peste 63 de miliarde de euro pentru consumatori, arată Comisia. Noile reguli pentru dispozitive mobile extind această logică într-o categorie cu uz zilnic intens, unde fiecare ciclu de încărcare și fiecare actualizare contează.

În România, efectele vor fi resimțite în ofertă și în modul de prezentare din magazine, inclusiv online, unde fișa produsului va trebui să afirme explicit performanțele cerute de UE. Va rămâne, însă, la latitudinea cumpărătorilor să folosească noile informații, să pună întrebări despre piese și update-uri și să aleagă un model care nu cedează la primul sezon de utilizare.