JANTA.RO oferă gama de jante DOTZ, care se disting prin designul avangardist și vopsirea rezistentă iarna

Descoperirea gamei de jante din aliaj DOTZ este echivalentă cu a descoperi toate laturile pe care le ascunde personalitatea propriului automobil. Astfel, DOTZ a devenit un trend setter în segmentul aftermarket european, având un statut susținut și prin cele mai avansate tehnologii de producție. Iar întreaga sa gamă poate fi selectată în configuratorul virtual JANTA.RO.



Istoria mărcii DOTZ a început să se scrie din 1985, iar reputația sa a câștigat o nouă amploare în 1999, când a devenit parte din Grupul ALCAR, care este liderul pieței aftermarket de jante din aliaj ușor și oțel în Europa. Având acces la cele mai avansate tehnologii și standarde de proiectare și producție, marca DOTZ s-a axat pe crearea unei game de jante care au devenit etalon prin designul sofisticat și avangardist. Acestea se apreciate ca etalon în deosebi în rândul clienților pasionați de tuning și personalizarea automobilelor. De altfel, statutul mărcii DOTZ a fost consolitat prin impunerea unor trenduri de design pentru segmentul aftermarket.



Jantele DOTZ sunt proiectate la centrul de tehnologie și design din Hirtenberg, Austria. Iar specialiștii săi se inspiră și din trendurile care definesc piețele din SUA și Japonia, unde există cultură și tradiție în producerea de jante pentru piața de tuning și pentru proiecte de pesonalizare unice, sau cât mai exotice. Însă, pe lângă designul îndrăzneț, jantele DOTZ sunt un etalon și prin calitatea și rafinamentul standardelor de fabricație.



JANTALE DOTZ SE REMARCĂ PRIN CELE MAI ÎNALTE TEHNOLOGII ȘI STANDARDE DE PRODUCȚIE



ALCAR Wheels GmbH, care dezvoltă și distribuie jantele mărcii DOTZ, are certificare ISO 9001 acordată de institutul german TÜV pentru standardele de management al calității. Această certificare se înoiește anual și este obținută doar pe baza evoluției constante a calității produselor și serviciilor.

Concret, pentru a primi certificare TÜV, toate jantele DOTZ din aliaj ușor sunt supuse la peste 200.000 de teste foarte riguroase, printre care se simulează și izbirea jantelor de o bordură.



Standardele jantelor DOTZ se datorează și utilizării celor mai avansate metode și tehnologii de producție. Rigiditatea crescută și greutatea optimizată se obțin prin metodele perfecționate pentru turnarea aluminiului în matrițe de oțel.



De asemenea, jantele DOTZ au aprobări ECE (Economic Commission for Europe) și VTA (Vehicle Type Approval), care certifică faptul că respectă specificațiile exacte cerute de constructorii auto pentru modelele de serie comercializate în Europa. Acest lucru înseamnă că nu este necesară înscrierea suplimentară în documentele mașinii. Iar un avantaj este și faptul că specificațiile 100% compatibile permit montarea ușoară.



În plus, DOTZ s-a specializat și în producerea unei game de jante de oțel de înaltă calitate pentru segmentul automobilelor pentru off-road. La rândul lor, jantele din gama DOTZ 4×4 sunt supuse la teste foarte dure. Aceste jante robuste create pentru off-road extrem trebuie să reziste la aproape 600.000 de teste de sarcină! Iar la acestea se adaugă și aproximativ 500.000 de teste de rulare (în funcție de dimensiunea jantei), în cadrul cărora jantele sunt probate folosindu-se un utilaj special care simulează rularea. După toate aceste solicitări intense, jantele nu trebuie să sufere deformări. Doar așa primesc certificarea din partea KBA (autoritatea federală de transport din Germania).



JANTELE DOTZ BENEFICIAZĂ DE VOPSIRE REZISTENTĂ LA TEMPERATURILE ȘI UZURA DIN SEZONUL DE IARNĂ



Calitatea jantelor DOTZ se remarcă și prin tehnologia de vopsire SRC (Salt & Sun Resistant Coating), dezvoltată de Grupul ALCAR. Aceasta oferă o finisare foarte rafinată, dar și rezistentă la gerul și uzura din timpul iernii. Vopsirea de tip SRC presupune aplicarea a 3 straturi care protejează janta și completează designul acesteia. Primul strat este de vopsea uscată, care se aplică sub formă de pulbere printr-un proces electrostatic. Apoi, janta trece printr-un interval de coacere îndelungată, la temperaturi foarte ridicate. Ulterior este aplicat stratul de vopsea lichidă, care este supus la rândul său la un proces de coacere. Iar la final janta este acoperită cu un strat de lac special creat pentru a face cât mai grea zgârierea sa.



Drept urmare, vopsirea SRC protejează jantele DOTZ față de uzura intensă din timpul iernii, cauzată de gheață, murdărie și sarea sau alte soluții folosite pentru dezghețarea șoselelor. Rezistența vopsirii SRC trece printr-o serie dură de teste, pentru care se folosesc un tun de zăpadă de 120 kg, o mașină cu sare pentru dezghețarea carosabilului și un bloc de gheață de 20 kg. Totodată, DOTZ se asigură că vopseaua nu se va desprinde chiar și dacă janta este zgâriată. În acest scop jantele trec prin testul CASS (Copper Accelerated Acetic Acid Salt Spray). Mai exact, se zgârie o porțiune a jantei și se suflă peste ea cu presiune mare cantități însemnate de sare, acid acetic, clorură de cupru, precum și mici fragmente de piatră. De asemenea, pe jante se fac și zgârieturi intersectate, peste care se aplică un nou strat de vopsea. Din nou, janta trece printr-un test în care sarea nu trebuie să cauzeze cojirea vopselei.



GAMA DE JANTE DOTZ OFERĂ O VARIETATE DE STILURI DE DESIGN



Jantele DOTZ sunt o declarație de stil puternică, oferind stiluri variate care dictează noi trenduri în segmetul aftermarket european. Iar pe lângă designul avangardist și finisările rafinate, jantele DOTZ sunt create pentru a avantaja comportamentul dinamic al automobilelor, mulțumită tehnologiilor de producție care optimizează robustețea și greutatea. DOTZ are un fler deosebit pentru a combina interpretarea modernă și designul de jantă sport clasică. Iar această calitate este demonstrată într-un mod foarte nostalgic și totodată avangardist de către jantele DOTZ Revvo.



Jantele DOTZ Revvo beneficiază de un proces avansat de turnare gravitațională și au un design optimizat atât pentru rigiditate, cât și pentru greutate cât mai scăzută. Suportă sarcini individuale de până la 735 kg și sunt disponibile cu dimensiuni de la 17 la 20 de inch. Sunt o alegere care oferă prestanță dinamică și posibilități de personalizate și prin faptul că pot fi montate cu dimensiuni diferite la roțile din față și din spate, dacă se aleg versiunile de 19 și 20 de inch. Jantele DOTZ Revvo pot fi alese în configuratorul JANTA.RO în versiune Dark, cu vopsire bicoloră și finisare polișată. De asemenea, designul lor se distinge prin spițele amplasate spre interiorul jantei, precum și datorită niturilor decorative. Jantele DOTZ Revvo au specificații proiectate pentru modele precum BMW Seria 3 și Seria 4, Audi A3, A4 și A5, sau Volkswagen Golf GTI.





Emblematice pentru gama DOTZ sunt și jantele Suzuka din gama de performanță înaltă. Aceste jante evocă reputația pe care orașul Suzuka și-a câștigat-o devenind un centru pentru tehnologia avansată din Japonia. Jantele DOTZ Suzuka exprimă acest focus pe design avangardist și precizie, având spițe în formă de Y, cu linii ferme. Prestanța designului și aspectul dinamic sunt accentuate și de profunzimea părții centrale. Și, cu toate că au o compoziție din aliaj ușor, jantele DOTZ Suzuka sunt produse dintr-o singură bucată și suportă individual sarcini de până la 740 kg. Astfel, ele sunt proiectate pentru automobile din clasele medii și mari, având dimensiuni care variază de la 18 la 20 de inch. De exemplu, pentru modelele BMW Seria 3 și Seria 4 au aprobare ECE pentru dimensiunile 8×19 inch, 8,5×19 inch, 8×20 inch sau 8,5×20 inch. Dar ele au specificații potrivite și pentru BMW Seria 5, BMW Seria 8, BMW X3, Audi A5, Audi A6, Mercedes-Benz Clasa E și Clasa E Coupe, Toyota Supra etc. Indiferent de model, DOTZ Suzuka pot fi alese în versiuni cu finisare Blaze (argintie), Dark (bicoloră) sau Black (complet neagră). În plus, vopsirea jantelor DOTZ Suzuka se remarcă nu doar prin tehnologia SRC rezistentă iarna, ci și prin folosirea unui plus de particulele metalizate în stratul de lăcuire, ceea ce oferă un efect lucios mai pronunțat.

Pentru automobilele compacte, în deosebi de tip hot-hatch, DOTZ oferă un look extrovertit și distinct cu jantele Sepang. Producătorul le recomandă mai ales pentru modele precum Volkswagen Golf, Ford Focus, Seat Leon, Audi A3, Hyundai i30, etc.. DOTZ Sepang au design inconfundabil, în stil „turbo mesh”, și sunt propuse cu dimensiune de 8×19 inch.



Modele de jante precum LagunaSeca, Spa sau Misano completează gama DOTZ cu un design sportiv subliniat de spițe subțiri, cu aspect tăios, dar elegant.

DOTZ LagunaSeca au dimensiuni de la 19 la 21 de inch și finisări Dark (bicoloră) și gunmetal. Se pretează pentru o multitudine de modele premium, cum ar fi gama Audi de la A3 până la A8, sau cele din gama BMW, precum Seria 3, Seria 4, Seria 5, Seria 8.



DOTZ Spa se remarcă prin dispunerea celor 10 spițe, precum și prin finisările Dark și Black. Au dimensiuni de la 17 la 19 inch, pretabile pentru automobile din clasele compacte și medii.



DOTZ Misano sunt oferite cu dimensiuni de la 17 la 20 de inch, finisări Grey sau Dark și spițe cu decupaj în stil diamant. Au aprobare VTA pentru modele precum Audi A3, A4 și A5, BMW Seriile 1, 2, 3, 4 și 5, Mercedes-Benz Clasa A, Volkswagen Golf.



Pentru a descoperi întreaga gamă de jante DOTZ puteți accesa configuratorul JANTA.RO, care afișează rapid exact modelele cu specificații potrivite pentru fiecare tip de automobil.



CONFIGURATORUL JANTA.RO PERMITE GĂSIREA RAPIDĂ A JANTELOR ȘI ANVELOPELOR COMPATIBILE CU AUTOMOBILELE DIN GENERAȚIA ACTUALĂ SAU PRODUSE ÎN ANII ’80, ’90 ȘI DUPĂ 2000



JANTA.RO este cel mai complex configurator virtual pentru jante și anvelope din România și permite găsirea rapidă a produselor omologate și 100% potrivite pentru fiecare model de automobil. Utilizatorii configuratorului pot selecta jante și anvelope atât pentru autoturismele din generația actuală, cât și pentru cele produse în anii ’80, ’90 și 2000. Iar portofoliul cuprinde o gamă amplă de jante și anvelope, pentru orice buget sau cerințe de performanță. Sunt disponibile jante din aliaj ușor DOTZ, DEZENT, AEZ și ENZO, jante de oțel ALCAR STAHLRAD și jante hibride ALCAR HYBRIDRAD, care au designul proiectat la standardele jantelor din aliaj, dar păstrează avantajele de preț și greutate redusă ale jantelor de oțel.

Cu doar câteva click-uri, JANTA.RO filtrează produsele cu specificații potrivite pentru fiecare automobil. Trebuie selectate marca, modelul, anul de producție și motorizarea, iar JANTA.RO va afișa toate jantele compatibile cu acel model de autoturism.



Ilustrarea 3D este un avantaj esențial pe care JANTA.RO îl oferă clienților pentru a vedea cu exactitate cum va arăta automobilul echipat cu fiecare model de jantă. Configuratorul virtual permite selectarea culorii caroseriei și tapițeriei, gradul de transparență al geamurilor, precum și înălțimea gărzii la sol. Drept urmare, JANTA.RO prezintă o ilustrare realistă a mașinilor și jantelor compatibile, iar clienții pot face alegerea ținând cont de preț, specificații tehnice și preferințe estetice.



În funcție de modelul de automobil și de jantele selectate, utilizatorii pot alege anvelope din gamele producătorilor PIRELLI, MICHELIN, GOODYEAR, NOKIAN, BRIDGESTONE, DUNLOP, CONTINENTAL, FALKEN, WESTLAKE, TRIANGLE, GOODRIDE, SUMITOMO, SAILUN, ROADX, NEXEN, KUMHO, JINYU, GITI, GT Radial, BARUM, BFGoodrich, HANKOOK, DEBICA, GENERAL TIRE, GRIPMAX, KLEBER, UNIROYAL, TOYO, YOKOHAMA și VREDESTEIN.



La fiecare tip de anvelopă, JANTA.RO prezintă și noua etichetă care de la 1 Mai 2021 însoțește obligatoriu toate cauciucurile comercializate în Uniunea Europeană. Pe eticheta UE sunt înscris clasele de performanță pentru eficiența energetică (reprezintă rezistența la rulare, care influențează consumul de combustibil), aderența pe carosabil ud și zgomotul de rulare (exprimat în decibeli). Clasa A desemnează cel mai înalt nivel de performanță, iar cotațiile fiecărui model de anvelopă diferă în funcție de automobilul pe care îl echipează. De aceea, eticheta UE este esențială pentru a informa clienții despre performanțele la care se pot aștepta de la anvelope.



Eticheta ajută și la alegerea anvelopelor pentru sezonul rece, care sunt distinse prin simboluri specifice. Simbolul 3PMSF (3 Peaks Mountain Snow Flake) confirmă că anvelopa este certificată pentru tracțiune și siguranță în condiții de zăpadă și gheață. Iar simbolul M+S atestă performanțele pe noroi și zăpadă. În România sunt acceptate ca anvelope de iarnă cele care poartă simbolul M+S, iar echiparea mașinilor cu anvelope de iarnă este obligatorie când se circulă pe carosabil cu zăpadă, gheață și polei, fără a se delimita un interval din an (conform Ordonanței de Guvern nr. 5/2011).



Desigur, pentru a completa veleitățile dinamice susținute de jante DOTZ, este recomandată configurarea acestora cu anvelope care asigură un nivel de calitate și performanță pe aceeași măsură.



În acest sens, se pot alege din portofoliul JANTA.RO gamele de anvelope premium de performanță înaltă care sunt produse de companii de elită, precum MICHELIN, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, anvelope HANKOOK, PIRELLI. Acestea se impun prin tehnologiile foarte avansate pentru îmbunătățirea compoziției și designului anvelopelor. Tehnologii de studiere la nivel molecular au permis optimizarea compoziției pentru anvelope în funcție de fiecare sezon. De exemplu, tehnologia BRIDGESTONE NanoPro-Tech adaptează procentul de silica și ajută la dispersia ei uniformă în suprafața benzii de rulare, ceea ce îmbunătățește aderența pe timpul iernii. Și HANKOOK controlează la nivel molecular compoziția anvelopelor, folosind o tehnologie de proiectare virtuală a compușilor.

Pe lângă compoziția personalizată, anvelopele pot avea și design evolutiv. În acest caz, dimensiunile fantelor de siping cresc odată cu tocirea cauciucului, ceea ce contribuie la menținerea unui volum bun de evacuare a apei, sporindu-se astfel și aderența pe carosabil ud. Acest tip de design evolutiv îl demonstrează anvelopele PIRELLI, sau cele din gama MICHELIN care beneficiază de tehnologia EverGrip.



Este important să poți continua rularea și în cazul unei pene, mai ales iarna, când schimbarea roților este mai dificilă din cauza frigului și ninsorilor. De aceea, își dovedesc utilitatea și anvelopele cu tehnologii runflat, precum cea perfecționată de CONTINENTAL. Anvelopele cu tehnologie ContiSeal au în interior un strat vâscos care poate astupa perforări cu diametru de până la 5 mm.



LIVRARE LA DOMICILIU SAU LA UN SERVICE PARTENER JANTA.RO, CARE ASIGURĂ MONTAREA SPECIALIZATĂ A ROȚILOR



Mulțumită unui stoc local de peste 10.000 de jante și 100.000 de anvelope, JANTA.RO poate livra produsele rapid, oferind servicii flexibile care scutesc clienții de drumuri și costuri suplimentare pentru montarea roților.



Livrarea durează doar 1-2 zile lucrătoare, dacă produsele se află în stocul local, sau cel mult 7 zile lucrătoare, dacă acestea sosesc din stocul aflat în Germania. Clienții pot opta pentru livrarea produselor la domiciliu sau la o adresă indicată. Iar dacă se achiziționează seturi de roți, acestea vin cu anvelopele montate pe jante și beneficiază și de echilibrare înainte de a fi recepționate de către client.



De asemenea, clienții pot alege și livrarea jantelor, anvelopelor sau seturilor de roți direct la unul dintre service-urile partenere JANTA.RO. Avantajul acestui serviciu este montarea specializată a roților, care este recomandată deoarece automobilele moderne sunt echipate cu diverse sisteme de monitorizare a presiunii în anvelope. Iar acestea necesită o procedură de calibrare specializată, făcută de tehnicieni instruiți. Precizia calibrării senzorilor de măsurare a presiunii în anvelope influențează siguranța rulării, performanțele dinamice ale mașinii, consumul de combustibil și uzura cauciucurilor.

Clienții pot alege cel mai apropiat service partener JANTA.RO, dintr-o rețea de 134 de service-uri specializate, care sunt răspândite în toate regiunile României. Selectarea service-ului preferat se face rapid, din harta interactivă afișată de JANTA.RO la momentul plasării comenzii. De asemenea, clienții bifează în calendarul din configurator două opțiuni pentru ziua și ora când preferă să facă vizita la service. Apoi sunt contactați de un reprezentant al service-ului pentru finalizarea programării.

Configuratorul JANTA.RO prezintă transparent și detaliat informațiile tehnice, prețurile și datele de livrare, astfel încât clienții controlează achiziția alegând cele mai eficiente variante de produse și servicii.