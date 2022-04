Impactul digitalizării asupra cetățenilor 

Guvernarea digitală este reprezintă o prioritate din ce în cemai mare pentru națiunile din întreaga lume, pe măsură cese adaptează la ritmul schimbărilor și al progreselortehnologice. Acest lucru s-a reflectat la cea de-a opta ediție a World Government Summit din Dubai, scrie Euronews.

Evenimentul, care găzduiește oficiali guvernamentali de rang înalt din peste 140 de țări, a avut o agendă axată pe modelareaunui viitor mai bun.

În cadrul summitului, o temă-cheie a fost scopul digitalizării nu doar din perspectiva guvernului, ci și în ceea ce privește oferireaaccesului cetățenilor la servicii mai raționalizate și mai eficiente.

Mohammed Bin Taliah este șeful serviciilor guvernamentale din cadrul guvernului EAU și spune că tehnologia permiteumanității să se dezvolte de ceva timp.

„Cu ajutorul tehnologiei, putem spori efortul utilizatorului șiputem permite tehnologiei să facă lucruri în numele clientului. Încercăm să grupăm serviciile, să le simplificăm, să reducempașii pe care trebuie să îi parcurgă clienții, să ne asigurăm căaceștia primesc ceea ce își doresc într-un timp mult mai scurt.”

În Strategia guvernamentală digitală a EAU pentru 2025, existăKPI (indicatori-cheie de performanță) clar definiți, cu obiectiveambițioase, cum ar fi digitalizarea a 100 % a serviciilor până în2023.

Mohammed Bin Taliah, șeful serviciilor guvernamentale din cadrul guvernului EAU, a explicat că următorul pas este un concept numit servicii proactive, prin care pot anticipa nevoileutilizatorilor.

„Folosim inteligența artificială pentru a permite cas serviciile săfie furnizate în numele clienților fără ca aceștia să le solicite. Astfel, cu ajutorul customer journeys și cu ajutorul faptului căștim nevoile clienților și persoana lor, putem prezice ceea ce îșidoresc și putem livra servicii înainte ca aceștia să le solicite.”

Ascensiunea tehnologiei invizibile

Termenul de tehnologie invizibilă devine din ce în ce mai popular în sfera digitală.

Ministrul pentru inteligență artificială din EAU, Omar Al Olama, a declarat că acest lucru înseamnă că nu ar trebui săsimțim desfășurarea sau utilizarea tehnologiei în viața noastră.

„Ceea ce ar trebui să vedeți este o îmbunătățire exponențială a calității serviciilor, veți avea o furnizare proactivă a serviciilor.Practic, guvernul va știi de ce aveți nevoi și vă va livra totul la timp.”

Dar cum ne afectează astfel de progrese în realitate? Dubaiul a numit un consilier care să vadă acest lucru din perspectivautilizatorului final.

Dr. Ali al Awazzi este consilierul pe probleme de experiențăurbană pentru Digital Dubai. Sarcina sa este de a analiza nevoileoamenilor din oraș și de a transpune tehnologia pentru a se adapta la aceste nevoi.

„Pandemia ne-a arătat necesitatea acestei eficiențe și conexiuniși, de asemenea, modul în care datele și circulația informațiilorsunt esențiale pentru a oferi servicii de cea mai bună calitatepentru oamenii din lume și, în special, pentru orașe, dacă acesteadoresc să concureze între ele”.

El a adăugat că acest lucru trebuie să se facă cât mai eficientposibil, dar trebuie, de asemenea, să aibă în vedere bunăstareagenerală a celor din oraș.

Estonia este în frunte

În Europa, există exemple puternice de guverne digitale de succes. Cum ar fi Danemarca. În altă parte, pentru cetățeni șiantreprenori, accesul digital este un mod de viață. În Estonia, aproape toate serviciile guvernamentale sunt online, de la vot la înființarea de întreprinderi și semnarea documentelor oficiale.

Ott Velsberg, responsabilul guvernamental pentru date dinEstonia, a declarat că ideea este de a face guvernul mai transparent, mai proactiv și mai centrat pe utilizator.

„Încercăm să eliminăm și să automatizăm cât mai multe sarcinidiferite posibil. Ca parte a acestui lucru, există și digitalizarea. Astfel, de exemplu, una dintre cele mai recente inițiative pe care le dezvoltăm în acest moment se numește Bürokratt, care este un asistent virtual Citizen A.I.”.

Dr. Raymond Khoury este partener al firmei de consultanțăArthur D Little, autorul raportului „UAE Government of the Future 2022”. El spune că țările care nu reușesc să avanseze vorrămâne în urmă.

În raport, el evidențiază care sunt elementele cheie pentru a deveni un guvern al viitorului.

În timpul World Government Summit, municipalitatea din Dubaia anunțat că își va împinge prezența digitală mai departe, intrândîn Metaverse. Aceștia vor colabora cu sectorul privat pentru a crea o versiune futuristă a orașului, centrată pe om, care săvalorifice oportunitățile oferite de Metaverse.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!