Calitatea aerului din locuințele oamenilor a devenit un subiect tot mai important în ultimii ani, iar studiile arată că nivelurile de particule fine, polen, acarieni și alți alergeni pot fi mult mai ridicate decât în exterior.

Cercetările indică faptul că aerul din interior poate conține de 2 până la 5 ori mai multe impurități decât cel din mediul exterior, ceea ce explică de ce simptomele alergiilor sau afecțiunilor respiratorii sunt frecvente chiar acasă. În anumite cazuri, concentrațiile pot depăși chiar de 100 de ori nivelurile exterioare. Aceasta se datorează faptului că majoritatea oamenilor petrec aproximativ 90% din timp în interior, unde poluanții se pot acumula mai ușor.

Pe măsură ce poluarea și particulele fine devin tot mai prezente în mediul în care trăim, calitatea aerului din locuințe, case și birouri a ajuns să fie o preocupare esențială. În acest context, purificatoarele de aer echipate cu filtre HEPA se impun ca parteneri de încredere, protejând sănătatea și confortul celor care le folosesc.

HEPA sau High Efficiency Particulate Air reprezintă standardul de aur în filtrarea aerului, fiind special concepută să capteze cele mai mici particule care pot provoca probleme respiratorii, alergii sau disconfort. Filtrele HEPA pot fi avansate, precum sunt de exemplu HEPA H13 și HEPA H14, care au capacitatea de a reține peste 99,95% din particulele cu dimensiuni de 0,3 microni, incluzând acarieni, polen, praf, mucegai, alte impurități.

Pentru cei care caută soluții reale pentru aerul din locuință, cel mai recent clasament al purificatoarelor de aer HEPA pentru 2025 evidențiază modelele de top, care transformă orice cameră într-o veritabilă oază de prospețime. Dacă te interesează să alegi cel mai bun purificator de aer, același clasament oferă o comparație clară între modelele de top, astfel încât să poți decide rapid ce dispozitiv se potrivește cel mai bine nevoilor tale.

Tehnologia HEPA avansată se remarcă în special prin capacitatea sa de a capta particulele fine din aer, ceea ce o diferențiază semnificativ de alte tehnologii utilizate la purificatoarele de aer.

Filtrele cu carbon activ de pildă, sunt foarte eficiente în eliminarea mirosurilor neplăcute și a compușilor organici volatili, însă ele nu pot reține particulele fine, cum sunt polenul sau praful ultrafin, lăsând aerul totuși încărcat de alergeni.

Ionizarea, ce apare la unele purificatoare, atrage particulele electrizându-le, dar nu le elimină complet și poate genera ozon, care este o substanță nocivă pentru sănătatea respiratorie. Despre tehnologia cu raze UV-C se spune că poate distruge bacteriile și virusurile prezente pe filtru, dar nu reține praful sau polenul care circulă în locuințe și alte încăperi.

În contrast cu acestea, HEPA avansat oferă o filtrare extrem de eficientă a tuturor particulelor fine, fără emisii nocive și fără pierderi semnificative ale fluxului de aer, asigurând astfel un mediu interior sănătos și o protecție constantă pentru sistemul respirator.

Aerul este aspirat prin filtrul purificatorului de aer. La HEPA, fibra densă captează particulele prin trei metode: interceptare, impactare și difuzie. În prima situație, particulele sunt prinse când trec aproape de fibre. Prin impactare, particulele mari nu pot evita fibrele și astfel rămân blocate. În ceea ce privește difuzia, particulele foarte fine, care se mișcă aleatoriu, se lovesc de fibre și sunt reținute.

În acest mod, se captează o gamă mai largă de poluanți, inclusiv cei care sunt mult prea mici pentru filtrele obișnuite din carbon sau electrostatice. Filtrele de carbon sunt indicate în neutralizarea fumului, mirosurilor de gătit care se eliberează în locuințe. Totuși, ele nu pot reține particulele fine precum praf, spori de mucegai. De aceea, ele sunt cel mai adesea combinate cu filtre HEPA în purificatoarele de aer moderne. Filtrele de carbon nu filtrează eficient polenul, praful fin sau particulele ultrafine, deci nu asigură un aer curat pentru persoanele cu alergii, afecțiuni sau boli respiratorii.