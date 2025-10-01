Ai nevoie de un aspirator nou, la preț bun, în 2026? Venim spre tine cu câteva recomandări de aspiratoare la prețuri bune. În selecția noastră am ținut cont de preferințele utilizatorilor, altfel spus am analizat și pus într-un top cele mai căutate aspiratoare din 2026, dar care au și un preț bun. Ce se caută? Care sunt cele mai populare și mai bune aspiratoare? Găsești selecția făcută mai jos.

Aspiratorul robot Xiaomi X20+

Pe evomag găsești aspirator robot Xiaomi X20+ un aspirator de gamă medie, cu stație de încărcare avansată, cel mai bun din această gamă de preț. Vine cu un rezervor mare de capacitate 4 litri, are o putere de aspirare de 6000 Pa și un mop rotativ de mare viteză, eficient pe toate tipurile de suprafețe.

Cartografierea, deși ar putea dura puțin mai mult decât în cazul unui aspirator robot mai scump și mai modern, este extrem de precisă, datorită senzorului laser LSD din față, care poate recunoaște obstacole, scaune, covoare, dar și plante, animale de companie și cabluri.

Odată ce cartografierea este completă, aplicația mobilă îți permite să împarți locuința în camere, dând fiecărei camere un nume, să setezi bariere și chiar să identifici zonele în care sunt amplasate covoare.

Experiența aplicației este în general foarte simplă și intuitivă, iar chiar și cei cu mai puțină experiență se vor familiariza rapid cu noul aspirator robot Xiaomi X20+.

Aspiratorul Rowenta Green Force Cyclonic Max

Rowenta Green Force Cyclonic Max este un aspirator fără sac, cu un recipient de praf generos de 2.5 litri și filtru HEPA, esențial mai ales dacă vorbim despre persoane sensibile sau cu alergie la praf. Pe lângă puterea sa de 700W care echivalează cu puterea unui aspirator de 900W, acesta are avantajul de a fi foarte economic.

Pentru a-ți putea face o idee despre consumul de energie, merită menționat că Rowenta Green Force Cyclonic Max consumă de până la 2.3 ori mai puțin decât un aspirator tradițional cu fir. Totuși, în ciuda cablului care-i limitează raza de acțiune, poate acoperi o suprafață de până la 9 metri fără probleme.

Este ideal pentru cei care au un buget destul de redus, de până în 600-700 de lei, dar doresc un aspirator eficient și performant, care să facă față chiar și locuințelor mai mari. În plus, mai este ușor de manevrat și de-o calitate foarte bună, aspiratorul fiind un produs made in Franța.

Aspiratorul vertical fără fir Dyson V15s Detect Submarine

Aspiratorul vertical fără fir Dyson V15s Detect Submarine este o variantă de aspirator mai accesibil la Dyson V15. Acesta poate aspira nu doar praful de pe pardosele, ci și lichidele, cu precizie și eficiență, chiar și atunci când vorbim despre cantități de lichide mai mari.

Accesoriile includ o perie clasică cu LED-uri verzi pentru a vedea clar praful, o perie anti-încurcare pentru păr și păr de animale și o perie conică mai mică pentru păr, potrivită și pentru canapele, de exemplu.

Noutate este peria Submarine, o perie care nu folosește aspirarea. De fapt, tubul care o conectează la motor este închis și permite doar trecerea curentului, folosind doar acțiunea mecanică a componentelor.

Dyson V15s Detect Submarine vine și cu un rezervor de apă curată de 300 ml, potrivit pentru o suprafață de aproximativ 100 m2, o perie care este umezită uniform de 8 jeturi și care se rotește pentru a curăța și apoi descarcă tot ce colectează într-un compartiment pentru apă murdară. Acest compartiment are 360 ​​ml, deci poate colecta orice lichide adunate pe podea.

Performanța de curățare a Dyson V15s Detect Submarine este excelentă. Acesta adună eficient praful și particulele solide mici, cum ar fi firimiturile, dar cel mai important, este capabil să îndepărteze și petele precum cele lăsate de sosuri sau de petele de mâncare grasă. Desigur, cu un rezervor de 360 ​​ml, nu ne putem aștepta să adune apa dintr-o găleată întreagă, dar până la un pahar, să zicem, nu există nicio problemă.

Aspiratorul robot Xiaomi X10

Xiaomi X10 este un aspirator robot foarte precis și rapid. Deși cei 4000 Pa nu par foarte mult, puterea sa de curățare este foarte bună, iar peria adună tot felul de murdărie, și chiar și cele mai lungi fire de păr nu reprezintă o problemă.

Xiaomi X10 folosește un sistem mai tradițional, cu o lavetă din microfibră. Sistemul electronic de control al distribuției apei este deosebit de eficient și menține laveta exact la cantitatea potrivită de umiditate, fără a exagera.

Pentru a avea acces la toate funcțiile sale avansate, va fi necesar să instalezi aplicația Xiaomi Home Companion pe smartphone, pe Android sau iOS. După finalizarea primului ciclu de curățare, Xiaomi X10 va crea o hartă de navigare, pe care o vei putea personaliza, setând o ordine de curățare pentru diferitele camere.

Posibilitatea de a programa curățarea săptămânală, frecvența de golire a recipientului de praf, starea consumabilelor și multe altele sunt accesibile din aplicație. Xiaomi X10 este, fără îndoială, unul dintre cele mai bune aspiratoare robot din această gamă de preț, așadar nu ezista să-l testezi.

Aspiratorul Samsung Jet 75E Pet

Samsung Jet 75E Pet este un aspirator pe care-l recomandăm celor care doresc să treacă de la clasicul aspirator cu fir, la un aspirator mai practic și mai ușor de manevrat, fără fir. Acesta are o putere de 550 W, dar utilizatorii spun despre Samsung Jet 75E Pet că este mai puternic în realitate, deci puterea sa de aspirare întrece așteptările.

Autonomia care ajunge la 60 de minute este o autonomie bună și-ți permite să aspiri chiar și o casă întreagă. Filtrul HEPA cu cinci straturi captează toate particulele de praf, împiedicându-le să se disperseze. Posibilitatea de a conecta încărcătorul de baterie separat de aspirator este extrem de convenabilă.

Stația sa de încărcare este extrem de flexibilă și se poate monta chiar și pe perete. Peria Turbo Action Brush aspiră chiar și cele mai mici particule de praf. De asemenea, dacă ai animale de companie și ești în căutarea unui aspirator fiabil, rezistent, ușor de manevrat, eficient și la preț accesibil, Samsung Jet 75E Pet este un aspirator pe care s-ar putea să dorești să-l iei în calcul.