Burduja, întâlnire cu CEO-ul unui gigant din telecomunicații

Ministrul Cercetării, Digitalizării și Inovării, Sebastian Burduja, a avut o întâlnire cu CEO-ul unei foarte mari companii sud-coreene din domeniul telecomunicațiilor.

“Final de săptămână. Câteva momente de astăzi: 1. Întâlnire cu CEO-ul și delegația SK telecom, gigantul sud-coreean din sectorul IT&C. Perspective bune de cooperare prin investiții în start-up-uri românești, proiecte de cercetare în inteligență artificială și tehnologii noi în logistică și telecomunicații. 2. Am sărbătorit cu colegii mei faptul că săptămâna aceasta Parlamentul României a adoptat primul proiect de lege inițiat la începutul mandatului la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – România: legea care interzice antivirusul rusesc în instituțiile publice. Un pas important în contextul de securitate, România alăturându-se astfel SUA, Germaniei și altor state care au luat măsuri similare. Nevoia proiectului a venit în contextul în care autorități locale continuau să utilizeze și chiar vizau achiziția de produse și servicii software de tip antivirus, cu proveniență din Federația Rusă, deși riscurile și vulnerabilitățile erau si sunt evidente. Mulțumesc colegilor parlamentari care au înțeles toate aceste lucruri și au votat proiectul legislativ. Înainte, împreună. 3. Am fost la Măgurele la un eveniment special, care celebrează rolul femeilor în știință și tehnologie în România. Felicitări, Nicoleta Safca & Team AFIST. Mi-am amintit de cuvintele Anei Aslan, model pentru tânăra generație de astăzi: “Când ajungi să faci mai mult decât ceilalţi într-un domeniu oarecare, eşti întotdeauna suspectat. Ţi se cer din ce în ce mai multe probe că ai avut dreptate.” Am provocat acești tineri minunați să continue și să inspire cât mai multe femei să își împlinească visurile în cercetare în România. 4. Am fost la Sebastian Zachmann la emisiune la Insider Politic. Ne vedem sâmbăta asta, la ora 12:00, la Prima TV. Veți vedea pe cine aleg între Messi și Ronaldo și când scăpăm de dosarul cu șină, întrebarea care mă obsedează în fiecare zi. Avansăm și cu programul NUCLEU pentru finanțarea cercetării, cu jaloanele din PNRR (cele doua proiecte legislative pentru securitate cibernetică și integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare), cu programele de burse Carol I si Henri Coandă…și multe altele. Mergem înainte, avem treabă. PS Astăzi, 25.11.2022, s-au împlinit 50 de ani de când marele savant român Henri Coandă și-a luat zborul dincolo de stele. Ne străduim să îi cinstim memoria prin fapte”, a scris Burduja pe pagina sa de Linkedin.

