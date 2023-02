Women in Tech Global deschide o nouă divizie în România

Women in Tech® global a anunțat, în cadrul unui eveniment organizat la București, deschiderea unei noi divizii a organizației neguvernamentale globale în România. Activă încă din noiembrie 2022 în țara noastră, Women in Tech® a reunit reprezentante ale industriei IT&C și comunitatea profesionistilor din industriile bazate pe tehnologii pentru a-și prezenta obiectivele și inițiativele.

”Comunitatea noastră este reprezentată de persoane cu diferite aptitudini, indiferent de gen, rasă, etnie, clasă, vârstă sau orientare sexuală. Ne concentrăm pe 4 arii principale care sunt și un îndemn la acțiune totodată: educație, afaceri, incluziune socială și apărare/susținere”, a declarat Marion Hegarty, ambasador al diviziei din România, la evenimentul de lansare. ”România are un nivel bun al numărului de femei instruite (32% din absolvenții TIC), aproape nicio diferență salarială (2,4%), fiind a doua țară din Europa cu această caracteristică și succesele start-up-urilor din domeniul tehnologic conduse/fondate de femei sunt recunoscute pe plan internațional. De aceea cred că România merită să fie pe harta Women in Tech® Global”, a adăugat ea.

Potrivit statisticilor europene, România se află printre primele țări în ceea ce privește procentul de femei în rândul specialiștilor din industria IT&C. Datele Eurostat pentru 2020 arată că 26,2% dintre specialiștii IT&C din România sunt femei, rezultat care plasează țara noastră pe locul trei în UE la acest capitol. Cu toate acestea, rămân provocări semnificative și Women in Tech® Romania dorește să abordeze următoarele puncte:

Contribuția la creșterea diversității și echității cu un procent de 50% femei în studii STEM;

Contribuția la creșterea numărului de femei ce lucrează în domeniul tehnologic;

Contribuția la mentorat/formare a femeilor ce doresc să activeze în domeniul tehnologic;

Contribuția la creșterea vizibilității României ca țară de origine a unor start-up-uri fondate de femei.

Women in Tech® Romania își propune ca, pe termen scurt și mediu, să deruleze proiecte în parteneriat cu școli și ONG-uri, prin care să contribuie la realizarea de programe educaționale destinate informării și creșterii interesului tinerelor față de studiile STEM și a îmbrățișării unei cariere în domeniul tehnologiei. De asemenea, organizația și-a mai setat ca obiective:



Consilierea femeilor aflate în căutarea unei schimbări de carieră în industria IT&C;

Susținerea femeilor care activează deja în domeniul tehnologic, dornice să învețe, să transmită mai departe cunoștințele, experiența și să prezinte punctele forte ale unei cariere în acest domeniu, prin facilitarea de discuții în cadrul panelurilor și evenimentelor.