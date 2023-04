Rețeaua socială TikTok a primit amendă de 12,7 milioane de lire sterline pentru că ar fi utilizat ilegal date personale ale copiilor, anunță presa occidentală.

TikTok are sediul central în China și are milioane de utilizatori în toată lumea, mai ales tineri și adolescenți. Amenda de 12,7 milioane de lire sterline (circa 14,5 milioane de euro) i-a fost aplicată de autoritățile din Marea Britanie. Sancțiunea a fost anunțată, la data de 4 aprilie 2023, de John Edwards, comisar pentru Informații al Regatului Unit.

Una dintre probleme este că TikTok ar fi permis unui număr de până la 1,4 milioane de copii sub 13 ani, din Marea Britanie, să-și creeze conturi. În anul 2020, când s-ar fi înregistrat aceste conturi, legislația britanică nu permitea copiilor sub 13 ani să dețină conturi. Datele personale indicate în profilurile acestor utilizatori copii ar fi fost utilizate de TikTok fără acordul părinților.

Pe de altă parte, TikTok „n-ar fi făcut destul” pentru a determina vârsta utilizatorilor săi și pentru a desființa conturile utilizatorilor sub 13 ani, consideră autoritățile de la Londra.

